Urošu Nikoliću prigovorio legendarni MVP, njihov sudar u šoku gledala ABA liga

Uroš Nikolić je sada u centru pažnje zbog hapšenja, a prije nekoliko mjeseci je u ABA ligi odjeknula odluka sudijske trojke u kojoj je bio da izbaci Ivu Daneua sa meča.

U centru pažnje je poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić koji je prema navodima "Blica" uhapšen zbog povezanosti sa organizovanom kriminalnom grupom. Ovaj 40-godišnjak koga znamo sa ABA, KLS, ali i evroligaških terena ima nekoliko incidenata u sudijskoj karijeri.

Svi se dobro sjećaju momenta iz 2021. godine kada je demolirao svlačionicu u "Pioniru" i Crvena zvezda je odmah zatražila da se protiv njega pokrene disciplinski postupak, a prošle godine je takođe bio izuzetno kritikovan.

Razlog za to je što je sa meča finala ABA 2 lige između Ilirije i Bosne u Ljubljani izbacio ni manje ni više nego Ivu Daneua. U tom trenutku 87-godišnji nekadašnji prvak sveta izbačen je sa meča. Pogledajte i kako:

Ivo Daneu je na iznenađenje svih ne samo na tom meču već i kasnije u košarkaškoj javnosti regiona izbačen sa meča. Sjedio je pored terena, kao počasni gost Ilirije, kluba iz Ljubljane u koji je novac uložio Luka Dončić. On se oglasio nakon svega objasnio šta je uradio da iznervira sudije.

"Samo sam rekao da su bili koraci, a kolega koji je bio sa mnom bio je malo nervozniji i rekao im je da su lopovi. Onda smo obojica morali da napustimo dvoranu. Ovako nešto nisam nikad doživio. Šteta je što ovakvu utakmicu sude ovakve sudije, a trebalo bi da su najbolji u regionu. Ne znam kuda košarka ide, to je najtužnije od svega. Moje izbacivanje iz dvorane nije bitno, druge stvari su bitne", objasnio je čuveni Ivo Daneu za "Siol".

"Nisam siguran da je Uroš Nikolić, sudija na utakmici Ilirija - Bosna, uopšte znao koga isključuje sa utakmice. Bila je to košarkaška legenda Ivo Daneu, koji mu je očigledno nešto dobacio iz prvog reda parketa. Apsolutno nepotrebno", napisao je Aco Petrović na svom tviter nalogu.

Pa ako ima još nekog ko ne zna ko je Ivo Daneu, on je jedan od najboljih košarkaša Evrope šezdesetih. Bio je plejmejker, cijelu karijeru proveo je u Olimpiji iz Ljubljane i njegov broj 13 povučen je iz upotrebe. Osvojio je Svjetsko prvenstvo i na vrhuncu snage je bio MVP Mundobasketa, a uzeo je veliki broj medalja sa najvećih takmičenja sa Jugoslavijom.

"Daneu je bio moderan plejmejker, koji je mogao da odigra perfektnu utakmicu sa 2-4 poena, ali i da "natrpa" 40 ako je to bilo neophodno. Bio je od onih dragocjenih igrača koji su sve oko sebe činili boljim, oličenje izreke da jedan koš čini srećnim jednog igrača, a asistencija dvojicu. Naša košarka je imala sreću da se nekako u isto vrijeme pojave Daneu i Radivoj Korać. Olimpija i OKK Beograd bili su veliki rivali od sredine 50-tih do početka 60-tih godina, osvojili su osam uzastopnih titula, po četiri svaki. Glavni igrači bili su Daneu i Korać, i bilo je logično što ih je selektor Aleksandar Nikolić spojio za EP 1959. u Istanbulu. Daneu je, doduše, debitovao dvije godine ranije u Sofiji, ali kao tandem zablistali su u Istanbulu. Korać je sa 27,6 poena bio daleko najbolji strijelac šampionata, a mnoge poene nezaboravni Žućko dao je na dodavanja Ive Daneua", napisao je Vladimir Stanković o njemu.

