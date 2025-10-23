Košarkaški savez Srbije suspendovao Uroša Nikolića

KSS je suspendovao Uroša Nikolića nakon što je prema navodima medija uhapšen zbog umiješanosti u krivična dela.

Izvor: MN PRESS

Nakon što se pojavila vest da je poznati srpski košarkaški sudija Uroš Nikolić (40) uhapšen zbog povezanosti sa kriminalnom grupom sada se oglasio Košarkaški savez Srbije.

Arbitar koga znamo kao sudiju koji je dijelio pravdu na mečevima Košarkaške lige Srbije, ABA lige i Evrolige sada je suspendovan od strane KSS-a.

"Predsjednik sudijske komisije Košarkaškog saveza Srbije suspendovao je sudiju Uroša Nikolića zbog osnovane sumnje da je učinio prekršaj za koji je se može izreći vremenska kazna zabrane vršenja dužnosti košarkaškog sudije. Odluka koja je u prilogu saopštenja biće dostavljena Sudijskoj komisiji na dalji disciplinski postupak, a na osnovu Disciplinskog pravilnika KSS", navodi se u saopštenju KSS.

