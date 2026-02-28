logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savo Milošević novi trener Željezničara!

Savo Milošević novi trener Željezničara!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sarajevski Željezničar je objavio u subotu da je za novog šefa stručnog štaba imenovan Savo Milošević (52).

Savo Milošević novi trener Željezničara! Izvor: MN PRESS

Iskusni fudbalski stručnjak preuzima vođenje prvog tima s ciljem stabilizacije rezultata, jačanja takmičarskog identiteta i izgradnje pobjedničke kulture u skladu sa tradicijom i ambicijama Kluba.

Milošević iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, kako igračko tako i trenersko. Tokom trenerske karijere vodio je renomirane timove i reprezentacije, a poznat je po jasnoj taktičkoj disciplini, snažnom autoritetu u svlačionici i posvećenosti razvoju mladih igrača.

Novi šef stručnog štaba u Sarajevo dolazi zajedno sa svojim kompletnim stručnim štabom, koji će činiti njegovi dugogodišnji saradnici - pomoćni treneri, kondicioni trener i analitički tim. Klub vjeruje da će kontinuitet rada i uigranost stručnog štaba omogućiti brzu implementaciju sportskog plana i metodologije rada.

Novi stručni štab će se ekipi priključiti odmah, a zvanično predstavljanje medijima bit će upriličeno u narednim danima u prostorijama Kluba.

Savo Milošević je rođen 2. septembra 1973. godine u Bijeljini. U bogatoj igračkoj karijeri igrao je za Partizan, Aston Villu, Real Saragosu, Parmu, Espanjol, Seltu, Osasunu i Rubin Kazanj. Nakon okončanja igračke karijere 2009. godine, Milošević je bio savjetnik u Fudbalskom savezu Crne Gore, potom direktor i potpredsjednik FS Srbije.

U prvom trenerskom poslu radio je u Partizanu, godinu i po i tada je osvojio Kup Srbije. Potom je vodio Olimpiju iz Ljubljane i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Krajem 2024. godine je ponovo vodio Partizan, a posljednji posao imao je iranskom Nasajiu.

"Željezničar želi dobrodošlicu Savi Miloševiću i njegovom timu, te mnogo uspjeha na klupi plavih", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Milošević FK Željezničar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC