"Ljudi ovdje manje znaju, a ja ne pričam o tome": Ubijedili smo Savu Miloševića da nam ispriča o decembru 1999.

Savo Milošević ne želi da javno ističe to koliko je bio veliki igrač i kakve je golove postizao. Ipak, u razgovoru za MONDO "natjerali" smo ga da nam prizna - najdraži su mu golovi kojima je razbio Real u Madridu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni srpski fudbaler Savo Milošević (51) gostujući u MONDO podkastu "Priča za medalju" govorio je o svojoj karijeri, golovima i velikim trenucima. Onih manje prijatnih momenata, promašenih šansi, nije bilo mnogo.

"Nisam imao mnogo promašaja. Procentualno sam imao dosta visok procenat iskorištenosti šansi, to je poznato u Španiji, ljudi ovdje manje znaju, a ja ne pričam o tome. Po tome sam bio prepoznatljiv. Igrao sam u klubovima kao što su Saragosa, Osasuna, Espanjol, Selta, gdje i nemaš pet ili osam šansi kao u Barseloni ili Realu. Imaš jednu ili dvije i ako ne postigneš gol, to je to".

Izvor: FRED DUFOUR / AFP / Profimedia

Ako bi morao da izdvoji neke golove, onda su to definitivno oni koje je postigao protiv Real Madrida u pobjedi Saragose na stadionu "Santijago Bernabeu" 4. decembra 1999. godine. Konačan rezultat bio je nevjerovatnih 1:5 za Miloševićev tim protiv ekipe Visentea Del Boskea, za koju su igrali kapiten Raul, Fernando Morijentes, Klarens Sedorf, Guti, Roberto Karlos, pa i srpski napadač Perica Ognjenović.

Milošević je tada postigao prvi gol, u 29. minutu, za 0:1, a potom i posljednji na meču, za ogromnih 1:5 u 68. minutu. Iako ne želi da priča o svojim golovima, na ponovljeno pitanje voditelja Andrije Gerića morao je da prizna i da se bar kratko osvrne na tu decembarsku noć.

"Najviše su mi u sjećanju ta dva gola koja sam postigao protiv Reala u Madridu, na Santijago Bernabeuu, ali su mi u sjećanju jer smo ih dobili 1:5. To se samo dva puta desilo, prvi put smo to uspjeli mi, a drugi put je to uradila Mesijeva Barselona, kada ih je dobila 1:6", prisjetio se Milošević.

Gol glavom za 0:1 i muk u Madridu, pa gol udarcem lijevom, da prevari Albana Bizarija za konačnih 1:5. Pogledajte kako je Savo Milošević školovao Real u Madridu:

aReal Madrid - Saragosa 1:5 Izvor: YouTube/rafaru2002

Fudbal je drugačiji kada ga gledaš "odozdo"

Ipak, priznaje da su mu vjerovatno najbliži srcu pogoci koje javnost ne pamti, a koje je bilo teško postići.

"U Španiji sam dao skoro 100 golova. Zaista impozantna cifra, ali malo drugačije gledam... Posmatranje fudbala 'odozgo' je drugačija perspektiva od onoga 'dole'. Znam koji golovi su bili mnogo komplikovani i teški, a to ne djeluje tako sa strane, zato su mi draži golovi na koje ljudi ne obraćaju pažnju. Zaboravio sam dosta stvari, još nisam pogledao nijednu kasetu, ni gol, ne gledam... Eventualno ako mi neko od drugova pošalje neki link ka snimku mog gola", priznao je Milošević.

Kada se osvrne na svoju bogatu igračku karijeru, započetu devedesetih u Partizanu, a završenu 2008. u Rubinu iz Kazanja, Milošević kao najbolji period ističe boravak u Španiji. U toj zemlji je igrao od 1998. do 2000. za Saragosu, pa od 2002. do 2007. ponovo za Saragosu, Espanjol, Seltu i Osasunu, u kojoj je proveo tri sezone.

"Bio je to vrhunac moje karijere"

"Dobra igra dolazi iz toga da čovjek mora biti zadovoljan, jer su očekivanja maksimalna, pritisak je maksimalan i jako je bitno da se čovjek oseća dobro da bi bio na maksimumu kada je u pitanju posao. I porodica i ja osjećali smo se tamo fenomenalno, oni su kao i mi prema tome da te lijepo dočekaju i prime... Taj period je bio i vrhunac moje karijere", kazao je Milošević.

Pogledajte i poslušajte MONDO podkast "Priča za medalju" sa Savom Miloševićem: