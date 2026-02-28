logo
Bosanci bezbjedni, a šta je Srbima u Dubaiju? Pod znakom pitanja i meč sa Partizanom

Autor Jelena Bijeljić
0

Potpuna panika vlada na Bliskom istoku nakon intenziviranja sukoba između Izraela i Irana.

Džanan Musa i Kenan Kamenjaš nisu u Dubaiju Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bukti rat na Bliskom istoku, a tokom dana je na udaru Irana bio Dubai. Srbija u redovima istoimenog evroligaša ima trojicu predstavnika, Filipa Petruševa, Nemanju Dangubića i Aleksu Avramovića

Kako prenosi "N1" Džanan Musa i Kenan Kamenjaš reprezentativci Bosne i Hercegovine, nisu bili u Emiratima kada je Iran odgovorio na napade Izraela i Sjedinjenih Država. Šta je sa srpskim igračima? Avramović i Dangubić će biti u sastavu za revanš sa Turcima u Istanbulu, dok je Petrušev nije na raspolaganju Dušanu Alimpijeviću za ovaj kvalifikacioni prozor.

Aleksa Avramović
Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Musa i Kamenjaš su uspjeli da otputuju u Ženevu gdje za dva dana igraju protiv selekcije Švajcarske, da je njihov let bio zakazan samo nekoliko sati kasnije, morali bi da ostanu u Dubaiju gdje je trenutno na snazi zabrana letenja.

Ono što je takođe srećna okolnost je da su porodice oba košarkaša takođe na sigurnom i juče su otputovale za Bosnu i Hercegovinu.

Šta će biti sa utakmicom sa Partizanom?

Dubai 5. marta u okviru Evrolige ima zakazan okršaj protiv Partizana u Beogradu, pa bi trebalo da Musa i Kamenjaš direktno iz Švajcarske otputuju za Srbiju. Ostaje pitanje šta će biti sa ostatkom tima?

Kenan Kamenjaš Džanan Musa Dubai KK Dubai

