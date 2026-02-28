Radnik prekinuo crnu seriju golom iz penala u 90. minutu!

Skromna fudbalska predstava na Gradskom stadionu u Bijeljini, koja je odlučena jedanaestercem u 90. minutu.

Fudbaleri Radnika prekinuli su crnu seriju!

Nakon četiri meča, semberski tim je zabilježio pobjedu, šestu u sezoni i to protiv nezgodnog Veleža u okviru 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

RADNIK - VELEŽ 1:0 (0:0)

Semberci su imali terensku inicijativu većim dijelom susreta na Gradskom stadionu u Bijeljini, ali bez nekih ozbiljnih prilika za postizanje gola. Posjed lopte je na strani domaćina, koji je nastojao da zaprijeti golu rivala, ali bezuspješno. Najbolju priliku u prvom dijelu su u nadoknadi prvog poluvremena najbolju šansu imali gosti, kada je šut Aldina Mešića odbranio Dušan Marković.

U nastavku ista slika pred oko 200 gledalaca u Bijeljini - jalovi napadi Radnika, a šansu za gol imao je Velež.

I to u 73. minutu kada je Dušan Marković ponovo odlično odbranio udarac Đanija Salčina iz izgledne pozicije, a Armin Spahić nije uspio da odbijenu loptu ubaci u bijeljinsku mrežu.

Kazna za te promašaje uslijedila je u 90. minutu kada je Edo Vehabović oborio Semija Faraža u kaznenom prostoru Veleža, a sudija Antonio Tomić iz Kreševa pokazao na penal za Radnik.

Rezervista Njegoš Kupusović je preuzeo odgovornost i šutirao, golman Tarik Karić je pogodio stranu i dotakao loptu, ali je ona ipak odsjela u njegovoj mreži - 1:0.



