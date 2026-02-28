Novi Pazar rutinski sa TSC-om: Lalatović još ne razmišlja o Zvezdi, uživa u trenutku

Fudbaleri Novog Pazara nalaze se na 4. poziciji na tabeli koja vodi u Evropu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Novog Pazara ne znaju za poraz od dolaska Nenada Lalatovića. Nova tri boda na domaćem terenu su upisali protiv TSC-a 2:0, u okviru 25. kola Superlige Srbije.

Poveo je Novi Pazar već u 13. minuti golom Dominika Sadija koji je zatresao mrežu poslije oštrog centaršuta Nemanje Miletića. Drugi gol je viđen u samom finišu meča kada se Marinković našao na pravom mjestu u pravo vrijeme i smjestio loptu u mrežu poslije promašaja Camaja.

Nenad Lalatović je bio oduševljen poslije novog trijumfa svog tima koji je sada četvrti na tabeli sa 42 boda, pet manje od trećeplasirane Vojvodine.

Fudbaleri Novog Pazara

"Prelijepi su utisci. Čim se pobijedi, uvijek je lijepo. Nisam baš zadovoljan današnjom igrom. Mislim da smo igrali bolje protiv OFK-a i Vojvodine. Malo su bile teške noge igračima, malo sunčano vrijeme, utakmica u jedan po podne. Želio sam da pustimo TSC da igra, da malo izađe. Tako smo i dali gol. Kad se sve oduzme i sabere, zasluženo smo pobijedili i zasluženo smo na 4. poziciji", rekao je Lalatović.

Novi Pazar će odmjeriti snage sa ekipom Crvene zvezde u Kupu Srbije, što će biti naredni veliki izazova za njegove izabranike.

"O Kupu ćemo naredne nedjelje. TSC me je najviše zanimao. Osigurali smo plej-of i sada smo na 4. mjestu koje vodi u Evropu", jasan je bio temperamentni stručnjak.