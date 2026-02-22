logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Burno slavlje u Novom Pazaru: U ponoć dočekani uz baklje, skandiralo se Lalatoviću

Burno slavlje u Novom Pazaru: U ponoć dočekani uz baklje, skandiralo se Lalatoviću

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je izgledalo slavlje u Novom Pazaru poslije pobjede nad Vojvodinom.

Slavlje u Novom Pazaru nakon pobjede nad Vojvodinom Izvor: Instagram/fknovipazar_official/Printscreen

Novi Pazar razbio je Vojvodinu 3:0 (2:0) u Novom Sadu, a kao da su igrači željeli da poklone pobjedu svom treneru Nenadu Lalatoviću. "Ginuli su" za njega svih 90 minuta, potom su slavili zajedno sa pedesetak navijača koji su doputovali na meč na "Karađorđu", a potom je u Novom Pazaru upriličeno slavlje.

Negdje iza ponoći, autobus sa igračima Novog Pazara vratio se kući, a na ulicama ovog grada bilo je više od 2.000 ljudi koji su pozdravili svoje heroje. Pogledajte kako je to izgledalo:

"Vi ste ponos naše čaršije", "Lalate, majstore, Pazarci su uz tebe", "Šampioni", orilo se ulicama Novog Pazara, kada su upaljene i baklje, tako da su fudbaleri dobili dodatni impuls da nastave u istom ritmu i ponovo obezbijede učešće u Evropi, baš kao što je to bilo i prošle sezone.

Pogledajte

00:56
Bravo šefe, za to se gine: Navijači Novog Pazara skandirali Lalatoviću
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Inače, Nenad Lalatović nije bio sa fudbalerima u Novom Pazaru pošto je poslije meča ostao u Novom Sadu zbog porodičnih obaveza, a kao što je poznato - u tom gradu i živi već nekoliko godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Novi Pazar Superliga Srbije FK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC