Burno slavlje u Novom Pazaru: U ponoć dočekani uz baklje, skandiralo se Lalatoviću

Pogledajte kako je izgledalo slavlje u Novom Pazaru poslije pobjede nad Vojvodinom.

Izvor: Instagram/fknovipazar_official/Printscreen

Novi Pazar razbio je Vojvodinu 3:0 (2:0) u Novom Sadu, a kao da su igrači željeli da poklone pobjedu svom treneru Nenadu Lalatoviću. "Ginuli su" za njega svih 90 minuta, potom su slavili zajedno sa pedesetak navijača koji su doputovali na meč na "Karađorđu", a potom je u Novom Pazaru upriličeno slavlje.

Negdje iza ponoći, autobus sa igračima Novog Pazara vratio se kući, a na ulicama ovog grada bilo je više od 2.000 ljudi koji su pozdravili svoje heroje. Pogledajte kako je to izgledalo:

"Vi ste ponos naše čaršije", "Lalate, majstore, Pazarci su uz tebe", "Šampioni", orilo se ulicama Novog Pazara, kada su upaljene i baklje, tako da su fudbaleri dobili dodatni impuls da nastave u istom ritmu i ponovo obezbijede učešće u Evropi, baš kao što je to bilo i prošle sezone.

Pogledajte 00:56 Bravo šefe, za to se gine: Navijači Novog Pazara skandirali Lalatoviću Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Inače, Nenad Lalatović nije bio sa fudbalerima u Novom Pazaru pošto je poslije meča ostao u Novom Sadu zbog porodičnih obaveza, a kao što je poznato - u tom gradu i živi već nekoliko godina.