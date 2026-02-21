Navijači Novog Pazara došli su u Novi Sad da bodre svoj tim i tom prlikom su sa tribina imali provokativno skandiranje Naseru Oriću.
Navijači Novog Pazara došli su u Novi Sad da bodre svoje fudbalere na meču protiv Vojvodine, ali sa tribina nastavljaju sa provokacijama. Prvo su vikali "Ovo je Turska", a onda su otišli korak dalje i skandirali Naseru Oriću, ratnom komandantu Armije BiH koji je bio optužen za ratne zločine nad Srbima u Srebrenici 1992. godine.
Navijači Novog Pazara skandirali Naseru Oriću: Nova provokacija u Novom Sadu
Pogledajte i kako je izgledalo to skandiranje na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu:
