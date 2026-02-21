logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači Novog Pazara skandirali Naseru Oriću: Nova provokacija u Novom Sadu

Navijači Novog Pazara skandirali Naseru Oriću: Nova provokacija u Novom Sadu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navijači Novog Pazara došli su u Novi Sad da bodre svoj tim i tom prlikom su sa tribina imali provokativno skandiranje Naseru Oriću.

Navijači Novog Pazara skandirali Naseru Oriću u Novom Sadu Izvor: Youtube Printscreen/ FACE HD TV /Mondo

Navijači Novog Pazara došli su u Novi Sad da bodre svoje fudbalere na meču protiv Vojvodine, ali sa tribina nastavljaju sa provokacijama. Prvo su vikali "Ovo je Turska", a onda su otišli korak dalje i skandirali Naseru Oriću, ratnom komandantu Armije BiH koji je bio optužen za ratne zločine nad Srbima u Srebrenici 1992. godine.

Pogledajte i kako je izgledalo to skandiranje na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu:

Pogledajte

00:11
Navijači Novog Pazara skandiraju Naser Orić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Novi Pazar FK Vojvodina fudbal Superliga Srbije Naser Orić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC