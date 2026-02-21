Navijači Novog Pazara došli su u Novi Sad da bodre svoj tim i tom prlikom su sa tribina imali provokativno skandiranje Naseru Oriću.

Izvor: Youtube Printscreen/ FACE HD TV /Mondo

Navijači Novog Pazara došli su u Novi Sad da bodre svoje fudbalere na meču protiv Vojvodine, ali sa tribina nastavljaju sa provokacijama. Prvo su vikali "Ovo je Turska", a onda su otišli korak dalje i skandirali Naseru Oriću, ratnom komandantu Armije BiH koji je bio optužen za ratne zločine nad Srbima u Srebrenici 1992. godine.

Vidi opis Navijači Novog Pazara skandirali Naseru Oriću: Nova provokacija u Novom Sadu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pogledajte i kako je izgledalo to skandiranje na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu:

Pogledajte 00:11 Navijači Novog Pazara skandiraju Naser Orić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!