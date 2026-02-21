Nenad Lalatović sa Novim Pazarom šokirao Vojvodinu na "Karađorđu"

Novi Pazar pobijedio je Vojvodinu 3:0 u gostima i napravio još veći zalet na početku mandata Nenada Lalatovića.

U drugoj utakmici pod vođstvom Nenada Lalatovića, Pazarci su savladali Vojvodinu golovima Dritona Camaja, dvostrukog strijelca, kao i Stefana Stanisavljevića.

Napadač Novog Pazara Stefan Stanisavljević (24) zablistao je u meču protiv Vojvodine, svog matičnog tima i nije htio da slavi protiv nje. Napadač rođen 2002. godine u Jagodini bio je asistent i strijelac za tim Nenada Lalatovića na stadionu "Karađorđe" i ostavio je sjajan utisak za 73 i po minuta u igri.

Stanisavljević je u 10. minutu asistirao Dritonu Camaju prije evro-gola za vođstvo Pazara, a onda je u 45+3' minutu i sam pogodio protiv kluba koji ga je pozajmio. Camaj je u 77. minutu postavio konačnih - 0:3.

Nenad Lalatović blistao je od sreće nakon trijumfa, poslavši poruku ljudima u Vojvodini, kojima je zamjerio očigledno mnogo toga prije ove utakmice.

"Taktički smo danas nadmudrili Vojvodinu, bili besprijekorni, posvećujem pobjedu svojoj porodici, svojoj djeci, jer znam koliko su se potresli pred ovu utakmicu. Ćerki Ini, sinu Marku i sinu Vanji... Voli vas tata najviše na svijetu. Nekada ti neko objavi rat, a rat se dobija poslije bitke, a ne prije nego što je počela bitka. Došao sam ovdje i nikoga nije povrijedio, Vojvodini sam dao srce i dušu, trener sam sa najviše pobjeda u istoriji kluba, najviše puta bio sam trener u istoriji i trofejni sam trener".

"Neki vole da laju, a junaci kao što sam ja još uvijek u Srbiji traju. I voli Bog Lalata svog. I završio sam konferenciju, jako lijepo izgledaš, sve najbolje, ovu pobjedu posvećujem navijačima Novog Pazara", rekao je on reporterki TV Arena sport Marini Buljovčić i otišao u svlačionicu uz klicanje navijača.

Inače, navijači gostujućeg tima su tokom meča skandirali Naseru Oriću i "Ovo je Turska", ali su pobjedu proslavili sa srpskim stručnjakom.

Jedan od navijača imao je megafon u ruci i čestitao je Lalatoviću, čulo se "bravo šefe, za ovo se gine. Kad ovako igrate i borite se, ništa drugo nije bitno, samo da se borite".

Poslije toga su uslijedile i dodatne provokacije a račun Vojvodine i skandiranja i "peckanja" za tim iz Novog Sada.

