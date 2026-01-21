Hrvatska potonula u beogradskom bazenu: Italija protivnik Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva

Italija je savladala Hrvatsku u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva i igraće sa Srbijom u polufinalu.

Neće biti ništa od duela Srbije i Hrvatske u Beogradskoj areni. U meču Italije i Hrvatske u kome se direktno odlučivalo ko će ići dalje na Srbiju pobijedili su "azuri". Na kraju je bilo 13:10 i dobila je Srbija svog rivala.

U vrlo neizvjesnom meču više od 20 isključenja dobila je selekcija Italije, ali je uspjela da na kraju zakaže polufinale sa srpskim delfinima u petak. U drugom polufinalu igraće Mađarska i Grčka.

Kako je Italija pobijedila?

Meč je počeo jako atraktivno i sa puno golova, poslije samo nekoliko minuta bilo je 2:2. Zatim smo vidjeli situaciju u kojoj je Hrvatska povela preko Žuvele, a onda je čelendž proništio taj pogodak i vidjeli smo peterac za 3:2 Italije. Na kraju prve četvrtine bilo je 3:3. ali onda je poslije neverovatnog gola Marija Del Basa otišla Italija na 5:3.

Na samom startu drugog dijela meča bilo je 6:3, ali je odmah vratio nadu svom timu Konstantnin Harkov i poslije pogotka Vukičevića vratila se potpuno Hrvatska. Poslije gola sa pet metara Lorena Fatovića bilo je 6:6. Pred posljednju četvrtinu bilo je 7:7.

Nakon što Hrvati nisu iskoristili dva puta po igrača više Đanaza je donio 8:7 Italijanima, ali je odmah izjednačio Vukić. Ipak poslije jednog poništenog gola Hrvatske i dva peterca Italija je povela sa 10:8, a s tri razlike je završen meč u bazenu Beogradske arene - 12:10.

