Hrvatski komentator u ekstazi zbog Kalinića: Poslušajte kako je slavio pobjedu Zvezde!

Poslušajte kako su u Hrvatskoj ispratili koš Kalinića kojim je Zvezda i definitivno prelomila Hapoel.

Crvena zvezda je prethodne noći pobijedila Hapoel Tel Aviv u pravoj drami u "Beogradskoj areni" (87:75), što joj je čak peti uzastopni trijumf u Evroligi.

Džordan Nvora proglašen je za igrača utakmice, pošto je blistao u posljednjoj dionici i pokrenuo Zvezdinu seriju protiv tima iz Tel Aviva, dok je izuzetno važnu ulogu odigrao i Nikola Kalinić. Bacio se po loptu i pokazao igračima kako treba da se bore, dok je takođe pogodio izuzetno važnu trojku na dva minuta do kraja. Zbog njegovog koša slavio je čak i hrvatski komentator na "Sport Klubu", a kako je to zvučalo poslušajte ovdje:

"Kaliniiić... Gejm over!", rekao je hrvatski komentator kada je "kao kap" ušla trojka lidera Crvena zvezde, dok je za kraj utakmice rekao: "Ovo je najluđa evroligaška sezona ikada".

Iako je Crvena zvezda ostvarila pet uzastopnih pobeda, navijačima se čini kao da "stoji na tabeli" ovog takmičenja. Ipak, nije to tako, Zvezda ima skor 16-10 i što je zapravo dovoljno za "diobu" četvrtog mjesta sa Real Madridom, pa Valensijom, Panatinaikosom i Barselonom. Po poraz manje imaju Olimpijakos i Hapoel (odigrali meč manje), odnosno Fenerbahče koji je na 18-7 (i takođe je odigrao meč manje).

Već u petak Crvena zvezda igra protiv Makabija u "Beogradskoj areni" i biće to prilika da dodatno učvrsti svoju poziciju.

