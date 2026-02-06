Luka Vildoza: Crvena zvezda ide na Fajnal for Evrolige

Košarkaš Virtusa Luka Vildoza vidi svoj bivši tim na Fajnal-foru Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde su trenutno tim sa najboljom fomom u Evroligi i ukoliko pobijede Makabi u Beogradu napraviće veliki korak ka plej-ofu. Partije crveno-bijelih nisu ostavile ravnodušnim ni nekadašnjeg igrača Luku Vildozu, koji im prognozira Fajnal-for.

Aktuelni košarkaš Virtusa vratio se u Atinu gdje će gostovati Olimpijakosu čiji je član bio prošle sezone. Argentinca vežu lijepe uspomene za Grčku gdje je igrao za dva najveća kluba.

"Sjajno. Imam mnogo lijepih uspomena ovdje. Osvojio sam Evroligu, igrao sam u dva vjerovatno najbolja tima, najistorijskija tima u Evropi i veoma sam srećan zbog toga. Atina je prelijep grad. Zaista je lijepo vratiti se ovdje", rekao je Vildoza pred meč sa Olimpijakosom.

Upitan je da evocira uspomene na vrijeme u Pireju. "Najbolja uspomena? Ne znam, plasman na fajnal-for. Sjećam se te utakmice u Madridu, gdje smo odigrali sjajnu utakmicu. Svi smo bili ujedinjeni, cijela porodica je bila tu. Tim je bio zaista povezan. Svi znaju šta se desilo na fajnal-foru, ali prije toga radost je bila ogromna. Naravno, osvajanje grčkog prvenstva me je učinilo veoma srećnim.

Sa ekipom Panatinaikosa je osvojio Evroligu. "Odgovor je veoma jednostavan. Kada smo osvojili Evroligu. Ništa ne može da se mjeri s tom radošću. Bio je to nevjerovatan završetak, jer mi tokom godine nije bilo lako - bilo je problema sa povredama, sa odnosom sa trenerom, ali na kraju su svi bili srećni. Osvojili smo grčko prvenstvo, osvojili smo Evroligu i na kraju imam veoma lijepe uspomene odatle. Što se tiče loše uspomene… rekao bih da je nemam. Samo mi je žao što nisam igrao bolje, ali osim toga dao sam 100%. Nisam uspio da pronađem svoju igru sa trenerom, ali na kraju je sve bilo u redu, tako da - ništa".

Potom je prognozirao ko će na Završni turnir u Evrolige koji će ove sezone biti održan u Atini. Pored grčkih rivala vjeruje da Crvena zvezda i Fenerbahče mogu do četiri najbolje ekipe.

"Mnogo je timova koji su na visokom nivou, igraju dobro i imaju kvalitetne sastave. Vidjećemo. Mislim da će Fenerbahče sigurno biti tamo, mislim da će i Olimpijakos biti tamo. Panatinaikos se muči, ali na kraju, ako u plej-ofu igraš protiv Panatinaikosa, gotov si. Sigurno, ako igraju kod kuće, plasiraće se na Fajnal-for. Reći ću i Crvena zvezda, igraju veoma dobro, imaju dobar roster, Džordan Nvora ima sjajnu sezonu, ali su svi povezani. Nadam se da će stići do Fajnal-fora", zaključio je Vildoza.

Pogledajte 01:28 Luka Vildoza posle poraza od Crvene zvezde Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)