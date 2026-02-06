U kom univerzumu ovo nije nošena lopta? Silvan Fransisko se javio zbog Partizana

Francuski košarkaš reagovao je zbog evidentne greške sudija na meču Partizana i Panatinaikosa.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Partizana napravili su veliki podvig pobedivši Panatinakos u Areni sa 78:62, a četa Ergina Ataman potpuno je razbijena. Najjači utisak sa utakmice je faul Rogavopulosa nad Lakićem zbog koja je isključen, a bilo je još spornih momenata. Sudije su ostale nijeme poslije očigledne greške u vođenju Kostasa Slukasa, ali je njegov autoritet očigledno preveliki da bi bio sancionisan.

Navijači Partizana su "iskopali" snimak na kome iskusni Grk nepropisno prenosi loptu, a to nije promaklo ni Silvanu Fransisku, igraču Žalgirisa.

"Nešto što nikada neće svirati Kostasu Slukasu", napisao je Fransisko uz emotikone smijeha.

Something that they never call on Sloukashttps://t.co/M5rlvjShqB — Sylvain Francisco (@S_CISCO_2)February 6, 2026

Nepravedna tehnička za Penjaroju

Trener Partizana Đoan Penjaroja je bio bijesan jer su arbitri ostali vezanih očiju, a ovaj momenat prokomentarisao je i nekadašnji as crno-bijelih Nikola Lončar.

"Moram da kažem da je Penjarojina tehnička bila nezaslužena, protestovao je za očiglednu grešku, nedosuđenu 'nošenu'. Energično je protestovao, zaradio tehničku, možda je bilo ključno, možda ne, nisu promijenile sudije kriterijum, Partizan je bio dominantan i to je odlučilo. Suđenje je bilo korektno i sve što je bilo unutar terena, sudije, protivnička ekipa, sve je išlo na ruku Partizanu i ovo je možda i najbolje izdanje Partizana ove sezone. Jednostavno, sve se odigralo kako treba", rekao je Lončar.