logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U kom univerzumu ovo nije nošena lopta? Silvan Fransisko se javio zbog Partizana

U kom univerzumu ovo nije nošena lopta? Silvan Fransisko se javio zbog Partizana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Francuski košarkaš reagovao je zbog evidentne greške sudija na meču Partizana i Panatinaikosa.

Silvan Fransisko kritikuje sudije zbog greške na utakmici Partizan Panatinaikos Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Partizana napravili su veliki podvig pobedivši Panatinakos u Areni sa 78:62, a četa Ergina Ataman potpuno je razbijena. Najjači utisak sa utakmice je faul Rogavopulosa nad Lakićem zbog koja je isključen, a bilo je još spornih momenata. Sudije su ostale nijeme poslije očigledne greške u vođenju Kostasa Slukasa, ali je njegov autoritet očigledno preveliki da bi bio sancionisan.

Navijači Partizana su "iskopali" snimak na kome iskusni Grk nepropisno prenosi loptu, a to nije promaklo ni Silvanu Fransisku, igraču Žalgirisa.

"Nešto što nikada neće svirati Kostasu Slukasu", napisao je Fransisko uz emotikone smijeha.

Nepravedna tehnička za Penjaroju

Trener Partizana Đoan Penjaroja je bio bijesan jer su arbitri ostali vezanih očiju, a ovaj momenat prokomentarisao je i nekadašnji as crno-bijelih Nikola Lončar.

"Moram da kažem da je Penjarojina tehnička bila nezaslužena, protestovao je za očiglednu grešku, nedosuđenu 'nošenu'. Energično je protestovao, zaradio tehničku, možda je bilo ključno, možda ne, nisu promijenile sudije kriterijum, Partizan je bio dominantan i to je odlučilo. Suđenje je bilo korektno i sve što je bilo unutar terena, sudije, protivnička ekipa, sve je išlo na ruku Partizanu i ovo je možda i najbolje izdanje Partizana ove sezone. Jednostavno, sve se odigralo kako treba", rekao je Lončar.

Tagovi

Evroliga KK Partizan KK Panatinaikos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC