Navijači Zvezde ovo čekaju mjesecima: Amerikanac sve bliži povratku na teren, biće veliko pojačanje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Tajson Karter na testiranjima u sklopu oporavka od plućne embolije. Bliži se dan njegovog povratka na teren.

Tajson Karter se vraća na teren Izvor: Instagram/thetysoncarter

Povrijeđeni bek Crvene zvezde Tajson Karter sve je bliži povratku na teren. Na društvenim mrežama objavio je video-snimak sa testiranja, na kojem se vidi da su njegovo stanje za to vrijeme pratili i provjeravali kondicioni trener Vladan Radonjić, bivši Zvezdin kondicioni Dragan Gačević i fizioterapeut Filip Volšek.

Karter je odsutan praktično čitave sezone, jer je još početkom oktobra hospitalizovan zbog embolije pluća. Njegov oporavak teče polako, a trener crveno-bijelih Saša Obradović rekao je krajem januara da je Amerikanac dobio dozvolu da trenira.

S obzirom na takvu najavu i na video-snimak koji je Karter objavio, djeluje da se približava dan njegov povratka na teren poslije (za sada) četvoromjesečne pauze. On je od dolaska iz Unikahe prošlog ljeta odigrao samo tri utakmice za Zvezdu u Evroligi, zaključno sa pobjedom protiv Fenerbahčea u Istanbulu, u kojoj je bio starter i strijelac 15 poena. Koliko je to bilo davno iz trenutne perspektive pokazuje podatak da je trener bio Tomislav Tomović, a da Saša Obradović još nije potpisao za crveno-bijele.

Video-snimak sa Karterovog testiranja objavjlen je dan prije utakmice Budućnost - Crvena zvezda u ABA ligi, poslije koje će crveno-bijeli gostovati Olimpijakosu u Evroligi u četvrtak 12. februara. Poslije toga nastupa pauza u Evroligi zbog nacionalnih kupova, na koje će Zvezda kao i ostali učesnici imati pravo da prijavi četiri stranca.

U ovom trenutku, djeluje sasvim realno a bi Karter mogao da se vrati poslije turnira za "Žućkovu ljevicu" u Nišu, od 18. do 21. februara. Podrazumijeva se - pod uslovom da rezultati njegovih testova budu dobri.

Tagovi

Tajson Karter košarka KK Crvena zvezda

