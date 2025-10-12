logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda se hitno oglasila: Tokom noći naš igrač je hospitalizovan

Zvezda se hitno oglasila: Tokom noći naš igrač je hospitalizovan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Tajson Karter završio je u bolnici zbog respiratornih problema, Crvena zvezda se hitno oglasila zbog toga i potvrdila da ga čekaju pregledi.

tajson karter u bolnici zvezda potvrdila Izvor: mondo.ba

Crvena zvezda Meridianbet hitno se oglasila i potvrdila da je Tajson Karter završio u bolnici. Poslat je tamo zbog respiratornih problema i čekaju ga dodatni pregledi kako bi se utvrdilo šta je tačno problem.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana", piše u saopštenju.

Karter je imao veoma važnu ulogu u prvoj ovosezonskoj pobjedi. U Istanbulu je srušen Fenerbahče (86:81), a američki košarkaš je meč završio sa 15 poena (3/6 za tri) i tri asistencije, pogodio je i veoma važnu trojku u samoj završnici susreta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:13
Tajson Karter izjava posle Dubaija
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tajson Karter košarka KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC