Zvezda se hitno oglasila: Tokom noći naš igrač je hospitalizovan

Tajson Karter završio je u bolnici zbog respiratornih problema, Crvena zvezda se hitno oglasila zbog toga i potvrdila da ga čekaju pregledi.

Crvena zvezda Meridianbet hitno se oglasila i potvrdila da je Tajson Karter završio u bolnici. Poslat je tamo zbog respiratornih problema i čekaju ga dodatni pregledi kako bi se utvrdilo šta je tačno problem.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana", piše u saopštenju.

Karter je imao veoma važnu ulogu u prvoj ovosezonskoj pobjedi. U Istanbulu je srušen Fenerbahče (86:81), a američki košarkaš je meč završio sa 15 poena (3/6 za tri) i tri asistencije, pogodio je i veoma važnu trojku u samoj završnici susreta.

