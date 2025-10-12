logo
Sumnja se da je situacija ozbiljna: Prve informacije o hospitalizovanom igraču Zvezde Tajsonu Karteru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor mozzart sport
0

Bek Crvene zvezde Tajson Karter hospitalizovan je zbog respiratornih komplikacija.

Tajson Karter Izvor: Nebojsa Parausic/Â© MN press, all rights reserved

KK Crvena zvezda je tokom dana saopštila loše vijesti, da je jedan od najboljih igrača od starta sezone, ako ne i najbolji, Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu. Da stvar bude još gora, izgleda da je Karterovo stanje jako ozbiljno i moguće je da će biti van terena duži vremenski period. Portal "Mozzart sport" objavio je da postoji sumnja na plućnu emboliju, naglo začepljenje jedne ili više arterija u plućima, koje može biti izuzetno opasno.

Podrazumijeva se, zbog takve situacije Karter do daljeg neće biti u planovima Crvene zvezde i njenog novog trenera, Saše Obradovića.

Karterov problem samo je još jedna u nizu briga za novog trenera Sašu Obradovića koga je na Malom Kalemegdanu sačekala nezavidna situacija. Pored Amerikanca, crveno-bijeli su ostali bez Ajzee Kenana i Devontea Grejema u spoljnoj liniji, pa se može očekivati da Zvezda ekspresno reaguje na tržištu, što je bio njen cilj i prije Karterovog zdravstvenog problema.

Crveno-bijeli trenutno imaju Kodija Milera-Mekintajera, Stefana Miljenovića, Jaga dos Santosa i Ognjena Radošića na bekovskim pozicijama, a nije mnogo bolja situacija ni na centru gdje su ostali bez operisanoig Hasijela Rivera, dok se čeka povratak Uroša Plavšića i Džoela Bolomboja koji se još nije ni vratio u Beograd.

Šta su naveli iz Zvezde?

Sa Malog Kalemegdana su objavili kratko saopštenje i naveli da se radi o respiratornim komplikacijama. Čim je Karter morao da bude hospitalizovan, jasno je da je situacija ozbiljna.

"KK Crvena zvezda obavještava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana", piše u saopštenju.

Pred crveno-bijelima je veoma zahtjevna nedjelja, tokom koje će u utorak u Beogradskoj areni dočekati Žalgiris, a u petak na istom mjestu Real Madrid.

