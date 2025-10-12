Sumnja se da je situacija ozbiljna: Prve informacije o hospitalizovanom igraču Zvezde Tajsonu Karteru

Bek Crvene zvezde Tajson Karter hospitalizovan je zbog respiratornih komplikacija.

KK Crvena zvezda je tokom dana saopštila loše vijesti, da je jedan od najboljih igrača od starta sezone, ako ne i najbolji, Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu. Da stvar bude još gora, izgleda da je Karterovo stanje jako ozbiljno i moguće je da će biti van terena duži vremenski period. Portal "Mozzart sport" objavio je da postoji sumnja na plućnu emboliju, naglo začepljenje jedne ili više arterija u plućima, koje može biti izuzetno opasno.

Podrazumijeva se, zbog takve situacije Karter do daljeg neće biti u planovima Crvene zvezde i njenog novog trenera, Saše Obradovića.

Karterov problem samo je još jedna u nizu briga za novog trenera Sašu Obradovića koga je na Malom Kalemegdanu sačekala nezavidna situacija. Pored Amerikanca, crveno-bijeli su ostali bez Ajzee Kenana i Devontea Grejema u spoljnoj liniji, pa se može očekivati da Zvezda ekspresno reaguje na tržištu, što je bio njen cilj i prije Karterovog zdravstvenog problema.

Crveno-bijeli trenutno imaju Kodija Milera-Mekintajera, Stefana Miljenovića, Jaga dos Santosa i Ognjena Radošića na bekovskim pozicijama, a nije mnogo bolja situacija ni na centru gdje su ostali bez operisanoig Hasijela Rivera, dok se čeka povratak Uroša Plavšića i Džoela Bolomboja koji se još nije ni vratio u Beograd.

Šta su naveli iz Zvezde?

Sa Malog Kalemegdana su objavili kratko saopštenje i naveli da se radi o respiratornim komplikacijama. Čim je Karter morao da bude hospitalizovan, jasno je da je situacija ozbiljna.

"KK Crvena zvezda obavještava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana", piše u saopštenju.

Pred crveno-bijelima je veoma zahtjevna nedjelja, tokom koje će u utorak u Beogradskoj areni dočekati Žalgiris, a u petak na istom mjestu Real Madrid.