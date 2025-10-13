Tajson Karter ima emboliju oba plućna krila: "Požalio se da ga boli želudac i da teško diše"

Američki bek Tajson Karter ima ozbiljnih zdravstvenih problema, iz tabora Crvene zvezde su otkrili detalje njegove bolesti.

Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter hospitalizovan je u nedjelju, a prema posljednjim informacijama sa Malog Kalemegdana, sutuacija je i više nego ozbiljna. Američki šuter koji je od starta sezone bio najbolji u timu ima tromboemboliju oba plućna krila.

Prema riječima PR-a Crvene zvezde Igora Vujičina, Karter nije imao nikakve prateće simptome, temperaturu, niti bilo šta, samo se požalio da ga boli želudac i da teško diše. Brzom reakcijom klupskih ljekara, a potom i stručnjaka u Kliničkom centru, situacija je stavljena pod kontrolu.

"Nije imao nikakve simptome korone, temperaturu, niti bilo šta. Zahvaljujemo se Kliničkom centru, brza reakcija našeg ljekarskog tima jer je stvarno mogao da ispadne veliki problem. Nema nikakve prognoze trenutno, čekamo još neke rezultate, doktori će to znati. Da li je korona od ranije, pa je to izazvalo, da li je imao asimptomatsku koronu, igrao je ozbiljnu utakmicu i letio dva puta avionom. On se požalio kada je stigao ovdje da ga boli želudac i da teško diše", rekao je Vujičin i otkrio u kakvom je trenutno stanju:

"U dobrom je stanju, ali je rano za prognozre. Nezahvalno je prognozirati, može da bude kraće, može da bude i duže", rekao je predstavnik crveno-bijelih.

