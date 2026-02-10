Po kome je sin Alekse Avramovića dobio ime? Srbija će ga još više zavoljeti kada čuje ovaj detalj

Aleksa Avramović je poslije meča Partizana i Dubaija potvrdio da je njegov sin Pavle dobio ime po patrijarhu Pavlu.

Aleksa Avramović dobio je 9. januara najljepšu moguću vijest. Njegova supruga Teodora na svijet je donijela sina Pavla. Srpski plejmejker, koji sada igra za Dubai, je upravo poslije poraza od Partizana pričao o tome i koliko je rođenje sina uticalo na njega.

"Prelijepo, svaki dan sam sa njima, evo sada jedva čekam da odem u hotel da budem sa ženom i djetetom. Sve ostalo je nebitno, realno", rekao je Aleksa novinarima odmah poslije meča u Areni.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Za njega je familija na prvom mjestu i to je ponovio još jednom. Da se znaju prave vrijednosti.

"To su neke životne stvari koje čovjeka ispunjavaju za života. Mi se bavimo sportom, vi novinarstvom, na kraju dana ostaje porodica. Sve ostale stvari su nebitne, realno", dodao je Aleksa.

Po kome je sin dobio ime?

Aleksa Avramović je veliki vjernik, posvećen je vjeri i to nikada nije krio. Pred početak utakmice je poljubio i krst koji nosi i sve to mu je veoma bitno. Kada su se ugasile kamere u neformalnom razgovoru za MONDO je otkrio ono što smo mogli i da pretpostavimo. Sin Pavle je dobio ime po patrijarhu Pavlu.

"Da, jeste, po njemu je dobio ime", rekao nam je Aleksa uz osmijeh i onda ostao da se slika sa djecom koja su ga nestrpljivo čekala.