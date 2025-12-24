logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vraća se Aleksa Avramović: Igraće protiv Zvezde i Partizana

Vraća se Aleksa Avramović: Igraće protiv Zvezde i Partizana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Aleksa Avramović uskoro se vraća na teren poslije nezgodne povrede.

Aleksa Avramović se vraća na teren Izvor: Stefano Ponticelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac Aleksa Avramović baš nema sreće ove sezone. Nakon što je propustio početak sezone zbog povrede koju je vukao još sa Eurobasketa, nedavno je doživio prelom rebra i morao je na novu prinudnu pauzu. Sada su stigle prve procjene kada bi borbeni plej mogao da se vrati na teren.

Košarkaš Dubaija je u procesu oporavka i mogao bi ponovo da zaigra košarku početkom januara, tačnije drugog dana nove godine kada će njegov tim odmjeriti snage sa Real Madridom, prenosi "Meridian sport". Sa njim radi kondicioni trener Mladen Mihajlović koji je bio di stručnog štaba "orlova" u srebrnoj eri Aleksandra Đorđevića.

Dubai je trenutno 12. na tabeli Evrolige i nema sumnje da će Avramovićev povratak mnogo značiti ekipi Jurice Golemca u nastavku sezone. Avramović u tekućoj sezoni prosječno bilježi 11,5 poena i tri asistencije po utakmici, a u Evroligi ih je odigrao samo pet.

Sve su prilike da će se Aleksa vratiti za utakmice Crvenom zvezdom 30. januara, dok će Dubai snage sa Partizanom odmjeriti 9. februara. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksa Avramović KK Dubai Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC