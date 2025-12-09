Srpski bek Aleksa Avramović govorio je o važnosti defanzive u modernoj košarci. Posebno je pobrojao nekadašnje saigrače iz Partizana.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije i igrač Dubaija Aleksa Avramović podsjetio se perioda u Partizanu kada su crno-bijeli poslije madridske drame ostali bez Fajnal-fora Evrolige. Između nekadašnjih saigrača istakao je Matijasa Lesora, a nije mogao da ne spomene Nikolu Jokića.

Nije floskula da odbrana osvaja titule, ali veći uspjeh je crno-bijelima u sezonu 2022/23 izmakao na nevjerovatan način.

"Odbrana osvaja titule, sigurno! Koliko god to da zvuči kao neka floskula, siguran sam u to. Kada pogledam uspjehe iz reprezentacije koje smo imali, sjetićemo se i nekih preokreta kao onaj protiv Australije. Kanada je primjera radi na papiru imala jači tim od nas na Svjetskom prvenstvu, a mi smo njih pojeli. Litvaniju smo pojeli u košarkaškom smislu riječi, našpanovao nas je Svetislav Pešić ludački u odbrani", rekao je Avramović za "Basketball Sphere" i dodao:

Vidi opis Aleksa Avramović o "onom Partizanu": Gazili smo sve, imali smo strašan tim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"One godine kada smo bili nadomak Fajnal Fora Evrolige smo defanzivno gazili sve i imali smo veliki napadački talenat pojedinaca. Matijas Lesor je te godine bio ubjedljivo najbolji odbrambeni igrač Evrolige. Imali smo još neke sjajne defanzivce o kojima se možda i ne priča dovoljno, Alen Smailagić, Janis Papapetru, Dante Eksum, Jam Madar, strašan tim u tom smislu odbrane", rekao je srpski bek.

Najlakše je sa Jokićem. "Iskreno, mnogo je lako sa dobrim igračima, ali najlakše je igrati sa Jokićem. Taj ne mora ni da pravi blok, ne mora da radi ništa, dodaš mu loptu i on sve vidi. Za taj statistički podatak nisam imao predstavu, Matjias je neko ko je strahovit centar. Pravi moderni igrač na svojoj poziciji".

Po čemu je to Matijas Lesor dominirao u dresu Partizana. "Ima i odbranu i napad, skače, nema tu mnogo nekog izmišljanja i filozofiranja. Zna šta dobro radi, u čemu je najbolji i on gazi. To je najbolje kada igrači šta trener kaže i šta hoće od njih, da to pretvore u djelo na parketu."

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:41 Zagrevanje Alekse Avramovića na Eurobasketu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)