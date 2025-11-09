logo
Aleksa Avramović spreman za Zvezdu: Najavljen veliki povratak i to baš protiv crveno-bijelih

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Aleksa Avramović biće spreman za meč sa Crvenom zvezdom u 10. kolu Evrolige.

Aleksa Avramović igra za Dubai protiv Crvene zvezde Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda će u 10. kolu Evrolige pokušati da nastavi fantastični niz pobjeda, a naredni rival biće joj ekipa Dubaija. Susret ova dva tima najavljen je za utorak u 17 sati, tim Jurice Golemca moći će da računa na veliko pojačanje u svojim redovima, pošto će reprezentativac Srbije Aleksa Avramović biti spreman za susret.

Dubai je najavio povratak na teren velikog ljetnog pojačanja - Aleksa Avramović napokon će zaigrati za debitanta u Evroligi, nakon što se prije planiranog vremena oporavio od povrede. Harizmatični Čačanin nije uspio da debituje za Dubai, jer je tokom pripremnog perioda doživio povredu koljena i to tokom istezanja.

"Povrijeđen je i nije lakše. Mislim da će mu pauza biti od osam do 12 sedmica. Povrijedio je koljeno i prema informacijama koje imam povrijedio ga je fizioterapeut. Bizarna situacija se desila. Imao je povredu pete. To je svježa povreda, od prije koji dan. Prema informacijama koje imam, povredio ga je fizioterapeut, da li mu je previše povukao nogu, katastrofa. Ne možeš da vjeruješ da to može da se desi, očekuje ga dvomjesečna pauza. U pitanju su ligamenti koljena", rekao je tada komentator Edin Avdić u podkastu "Udvajanje sa Edinom i Milošem".

Avramović još nije stigao da upiše minute za Dubai, ali je u VTB ligi u sezoni za nama bilježio skoro 12 poena po susretu, 2,7 uhvaćenih lopti i 3,2 asistencije po meču. Uz sve to, Srbin je upisivao i po 1,3 ukradenu loptu po susretu, na ukupno 55 mečeva.



Aleksa Avramović KK Crvena zvezda KK Dubai Evroliga

