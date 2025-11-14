logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Avramović i Petrušev donijeli pobjedu Dubaiju: Srbi se razigrali i iznenadili Žalgiris u Evroligi

Avramović i Petrušev donijeli pobjedu Dubaiju: Srbi se razigrali i iznenadili Žalgiris u Evroligi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Aleksa Avramović i Filip Petrušev odigrali su fantastičan meč i donijeli pobjedu Dubaiju protiv Žalgirisa u Evroligi.

Dubai pobijedio Žalgiris u Evroligi Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dubai je upisao drugu uzastopnu pobjedu u duploj evroligaškoj nedjelji. Poslije Crvene zvezde je kod kuće savladao i Žalgiris - 95:89. Igrači odluke bili su srpski košarkaši - Aleksa Avramović i Filip Petrušev.

Aleksa je meč završio sa 16 poena i 7 asistencija, a u trećoj četvrtini je preuzeo stvari u svoje ruke, donio preokret i vođstvo svom timu. Petrušev je dodao 14 (6sk), a on je početkom poslkednjeg kvartala donio nedostižno vođstvo.

Viđena je i mala drama na samom kraju meč, ali je Silvan Francisko promašio trojku koja je mogla da unese potpunu dramu. Efikasniji od njih dvojice bio je samo Mfondu Kabengele sa dabl-dabl učinkom (21, 10sk). Kenan Kamenjaš dao je 4 poena. Kod gostiju su najbolji bili Azulas Tubelis (22, 5sk) i Francisko (15, 9as, 4sk).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Dubai KK Žalgiris Aleksa Avramović Filip Petrušev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC