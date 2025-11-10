logo
Aleksa Avramović se oporavio i spreman je za Crvenu zvezdu: "Sjajno je biti ponovo na terenu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Aleksa Avramović spreman je za meč protiv Crvene zvezde

avramovic sjajno je biti ponovo na terenu Izvor: MN PRESS

Aleksa Avramović je propustio početak sezone zbog povrede, ali sada je spreman da pomogne ekipi Dubaija već u utorak u meču protiv Crvene zvezde. Reprezentativac Srbije debitovao je za novi tim u regionalnom takmičenju, protiv Studentskog centra, a sada ga očekuje elitno takmičenje.

Avramović je sezonu za nama proveo u CSKA iz Moskve, te godinu dana nije branio boje nekog kluba u Evroligi. Sada će imati priliku da se na teren vrati posijle nešto duže pauze, a rival će mu biti klub iz Beograda. Dubai dočekuje Crvenu zvezdu u meču koji počinje u utorak u 17 sati, a čini se da je harizmatični plejmejker spreman da ponovo igra na visokom nivou.

"Sjajno je biti ponovo na terenu, iskreno. Naravno, biće mi potrebno vrijeme da uđem u formu poslije dva mjeseca odsustva", počeo je Avramović.

Velike zasluge Avramović je uputio ka treneru Jurici Golmecu i medicinskom osoblju tima, svi oni pomogli su mu da se oporavi, poslao im je važnu poruku: "Učinili su sjajan posao i vratili me na teren ranije nego što je trebalo, zahvalan sam im zbog toga. Srećan sam što igram za ovaj klub i što imam priliku da doprinosim pobjedama ovog tima", bio je zahvalan Avramović.

Avramović je zaigrao u susretu sa Studentskim centrom, na terenu je proveo 13 minuta i postigao dva poena, uhvatio jednu loptu i podijelio tri asistencije. Nije to bilo sjajno šutersko veče Čačanina, pošto je sve tri trojke promašio, ali je u šutu sa poludistance bio nepogrešiv (1-1). 

Predstojećeg rivala prokomentarisao je i Nemanja Dangubić: "Očekuje nas težak meč, ali moramo da nastavimo da igramo u pobjedničkom rimtu. Iza nas je teška utakmica i želimo da unaprijedimo igru. Zbog toga gledamo sebe, korigujemo greške iz prošle utakmice i idemo na pobjedu".

Bonus video: 

Pogledajte

00:41
Zagrevanje Alekse Avramovića na Eurobasketu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

 (MONDO)

Tagovi

Aleksa Avramović Evroliga KK Dubai

