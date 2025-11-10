Aleksa Avramović se oporavio i spreman je za Crvenu zvezdu: "Sjajno je biti ponovo na terenu"

Aleksa Avramović spreman je za meč protiv Crvene zvezde

Aleksa Avramović je propustio početak sezone zbog povrede, ali sada je spreman da pomogne ekipi Dubaija već u utorak u meču protiv Crvene zvezde. Reprezentativac Srbije debitovao je za novi tim u regionalnom takmičenju, protiv Studentskog centra, a sada ga očekuje elitno takmičenje.

Avramović je sezonu za nama proveo u CSKA iz Moskve, te godinu dana nije branio boje nekog kluba u Evroligi. Sada će imati priliku da se na teren vrati posijle nešto duže pauze, a rival će mu biti klub iz Beograda. Dubai dočekuje Crvenu zvezdu u meču koji počinje u utorak u 17 sati, a čini se da je harizmatični plejmejker spreman da ponovo igra na visokom nivou.

"Sjajno je biti ponovo na terenu, iskreno. Naravno, biće mi potrebno vrijeme da uđem u formu poslije dva mjeseca odsustva", počeo je Avramović.

Velike zasluge Avramović je uputio ka treneru Jurici Golmecu i medicinskom osoblju tima, svi oni pomogli su mu da se oporavi, poslao im je važnu poruku: "Učinili su sjajan posao i vratili me na teren ranije nego što je trebalo, zahvalan sam im zbog toga. Srećan sam što igram za ovaj klub i što imam priliku da doprinosim pobjedama ovog tima", bio je zahvalan Avramović.

Avramović je zaigrao u susretu sa Studentskim centrom, na terenu je proveo 13 minuta i postigao dva poena, uhvatio jednu loptu i podijelio tri asistencije. Nije to bilo sjajno šutersko veče Čačanina, pošto je sve tri trojke promašio, ali je u šutu sa poludistance bio nepogrešiv (1-1).

Predstojećeg rivala prokomentarisao je i Nemanja Dangubić: "Očekuje nas težak meč, ali moramo da nastavimo da igramo u pobjedničkom rimtu. Iza nas je teška utakmica i želimo da unaprijedimo igru. Zbog toga gledamo sebe, korigujemo greške iz prošle utakmice i idemo na pobjedu".

