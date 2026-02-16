logo
Dubai raspucan protiv Bosne: Ubjedljiv poraz Sarajlija

Dubai raspucan protiv Bosne: Ubjedljiv poraz Sarajlija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dubai ostvario ubjedljivu pobjedu u prvom kolu Top 8 faze.

KK Dubai Izvor: ABA liga/Dubai Basketball

U prvom kolu Top 8 faze ABA lige Dubai je ubjedljivo savladao Bosnu 100:82 (21:17, 24:18, 25:23, 30:24).

Dubai je dominirao tokom cijelog toga meča, dobio sve četvrtine, pa se pobjeda domaćina nije dovodila u pitanje.

Imao je Dubai petoricu raspoloženih igrača, među kojima je prednjačio Kabengele sa 21 poenom. Musa je ubacio 15 poena, 13 je dodao Rajt, 11 Kamenjaš, a 10 Bejkon. Avramović je dodao osam poena.

I Bosna je imala čak šestoricu igrača sa dvocifrenim učinkom, ali to nije pomoglo Sarajlijama da izbjegnu poraz. Jang je ubacio 20 poena, 12 je imao Kovačević, po 11 Atić i Plamer, dok su poen manje ubacili Halilović i Karuters.

U narednom kolu Bosna je domaćin Partizanu 8. marta.

