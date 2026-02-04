Nova pobjeda Bosne u Evropa kupu, prvo mjesto u grupi sve bliže

"Studenti" slavili u Zagrebu protiv Cedevite junior.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Bosne savladali su u Zagrebu ekipu Cedevite junior rezultatom 86:79 i tako napravili krupan korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi L Evropa kupa.

Sarajevski "studenti" sada imaju identičan skor kao Ređana (4-1), a upravo ova dva rivala naredne srijede igraće međusobni duel u "Zetri", u kojem će odlučivati ko će s prve pozicije u doigravanje.

Bosna je od početka meča diktirala tempo, a serija 12-0 u prvom kvartalu pokazala je da bh. tim želi pobjednički da se vrati iz prestonice Hrvatske. Sarajlije su prvi period igre riješile u svoju korist 24:15, a u preostale tri četvrtine viđena je egal igra. Ipak, gosti nisu dozvoljavali da pobjeda dođe pod znak pitanja.

Iako su u posljednjoj četvrtini Zagrepčani stigli na samo poen zaostatka, ovaj napad domaćina je odbijen i Bosna je odnijela bodove u Sarajevo.

Bosna je na kraju imala četvoricu košarkaša sa dvocifrenim učinkom. Alfonso Plamen bio je najefikasniji sa 16 poena, jedan manje ubacili su Janari Joesar i Edin Atić (uz osam skokova), dok je Đoko Šalić susret završio sa deset poena. Mislav Brzoja sa 21 poenom bio je najefikasniji kod Cedevite, ujedno i najbolji strijelac na utakmici.

Istovremeno, u drugom meču ove grupe Ređana je doživjela poraz od Oradee 77:81, pa će protiv Bosne u Sarajevu igrati za prvo mjesto.