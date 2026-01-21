Bosna osigurala plasman u četvrtfinale FIBA Evropa kupa

Pobjedom nad rumunskom Oradeom, košarkaši Bosne izborili su plasman među osam najboljih ekipa FIBA Evropa kupa.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

“Studenti” su u srijedu uveče u “Zetri” savladali rumunsku Oradeu 76:63 I dva kola prije kraja grupne faze takmičenja osigurali plasman u četvrtfinale.

Ali, nije dobro počelo za sarajevski tim jer su Rumuni brzo stekli dvocifrenu prednost, a sa “minus devet” je okončana prva četvrtina – 15:24.

Međutim, u drugom kvartalu, prvenstveno zahvaljujući dobroj partiji Alfonsa Plamera, ekipa Muhameda Pašalića je napravila preokret i povela prije samog odlaska na odmor u poluvremenu (33:32).

Serijom 7:0 “studenti” su ušli u treću dionicu, ali su Rumuni uzvratili sa svojom serijom - 12:0, da bi se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću domaćeg tima od “plus pet” (49:44).

Oradea nije dopuštala Bosni da se odlijepi na osjetniju prednost, bilo je najviše osam razlike, do samog finiša kada je sarajevski tim definitivno prelomio meč i zabilježio vrijednu pobjedu.

Najbolji pojedinci u pobjedničkom taboru bili su Alfonso Plamer sa 17 poena, četiri manje je zabilježio Džerod Vest, dok je još dvocifreni učinak imao i Đoko Đalić. Kod Rumuna, prvo ime susreta bio je Tomas Bropleh sa 22 pogotka.

Preostale utakmice, Bosna igra još protiv Cedevite u Zagrebu (4. februara) i sedam dana kasnije protiv Ređane u Sarajevu.

(MONDO)