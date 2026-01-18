Sjajno prvo poluvrijeme Bosne dovoljno za trijumf protiv Mege! Sedma pobjeda za "studente" u ABA ligi

KK Bosna savladala je Megu i stigla do sedme pobjede u ABA ligi.

Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Košarkaški Bosne u okviru 15. kola ABA lige savladali su Megu rezultatom 94:83. Pred nešto više od 2500 navijača "studenti" su odigrali sjajno prvo poluvrijeme nakon kojeg su imali ogromnih 25 poena prednosti, ali je Mega u drugom dijelu zaigrala dosta bolje i unijela kakvu-takvu neizvjesnost u završnicu.

KK BOSNA – KK MEGA 94:83 (27:17, 33:18, 15:25, 19:23)

"Studenti" su prvih 10 minuta odradili besprijekorno. Meč su otvorili sa serijom od 8:0, a ubrzo stigli i do dvocifrene prednosti (12:2). Nastavili su u istom ritmu, a u jednom trenutku su imali i 15 poena prednosti (25:10). Ipak, na kraju su malo usporili pa su na prvu pauzu otišli sa deset poena prednosti – 27:17.

Nakon poena Đulovića na otvaranju druge dionice, košarkaši Bosne su ekspresno vezali 11 poena i stigli na 19 poena prednosti. Seriju Bosne prekinuo je Đulović trojkom za 38:22 nakon dvije minute igre u nastavku. Nisu se ni tu zaustavili domaći, pa su tri minute pred kraj prvog poluvremena stigli do 24 poena prednosti (55:31). Na pauzu se otišlo sa maksimalnom prednošću Bosne od 25 poena – 60:35.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Gosti su odlično otvorili drugo poluvrijem, napravili seriju 11:1 i prišli na 15 poena zaostatka (61:46). Nakon pet minuta igre u nastavku košarkaši Bosne su postigli samo pet poena, pa su gosti prišli na 11 poena zaostatka – 66:55. Ipak, do kraja ove dionice Bosna je uspjela da zbije svoje redove i pred posljednjih 10 minuta sačuva 15 poena prednosti (75:60).

Problemi u igri Bosne nastavili su se i u posljednjoj četvrtini pa su gosti na 6:25 prije kraja uspjeli prići na jednocifren zaostatak (81:72). Na 3:14 prije kraja Jang pogađa trojku i vodi Bosnu na novih +14. Nakon toga gosti nisu uspjeli da spuste zaostatak ispod 11 poena pa je Bosna na kraju zasluženo slavila.

Najefikasniji u redovima Bosne bio je Plamer Tores sa 24 poena, dok u Kovačević, Vest i Jang postigli po 13 poena. Dvocifren je još bio Josar sa 10 poena. Kod gostiju Đulović je postigao 18, Marković 16, a Drezgić 15 poena.