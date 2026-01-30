logo
Trener Bosne zadovoljan nakon pobjede u Beču: Ovo je top 4 naše grupe

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaši Bosne ostvarili su izuzetno važnu gostujuću pobjedu u Beču rezultatom 88:86, nakon koje su praktično stigli na korak od plasmana u plej-of ABA lige.

Muhamed Pašalić nakon pobjede KK Bosna u Beču Izvor: ABA liga/Vienna

"Studenti" su zaslužili trijumf u prestonici Austrije iako je domaćin u samom finišu imao priliku da izbori produžetak, ali je sretniji i spretniji bio sarajevski tim, koji će u slučaju poraza Spartaka u Subotici od podgoričke Budućnosti i zvanično osigurati četvrto mjesto u svojoj grupi.

Bosna će igrati u plej-ofu čak i u slučaju da Spartak bude izjednačen po broju pobjeda s obzirom da ima bolji međusobni skor od Subotičana.

Zadovoljstvo nije krio ni trener Bosne Muhamed Pašalić.

"Veoma teška utakmica, veoma emotivna za nas jer smo znali da pobjedom ovdje pravimo korak bliže našem cilju. Ovo je top 4 naše grupe. Velike čestitke mom timu na nevjerovatnom karakteru i borbi, stručnom štabu i svim fantastičnim navijačima koji su danas došli da nas podrže. Vjerujem da smo bili bolja ekipa, mnogo bolja tokom cijele utakmice. U posljednjim trenucima ne znam zašto smo stali, i ja sam napravio neke greške, ali generalno sam veoma zadovoljan. Odigrali smo mnogo bolje nego u Sarajevu. Cijelo vrijeme smo bili u vođstvu", rekao je Pašalić.

Strateg Sarajlija je posebno istakao odličnu odbranu na ključnom igraču domaćina Suliju Boumu, motoru bečkog tima.

"Suli Boum je motor ekipe. Koliko se sjećam, u Sarajevu smo ga zaustavili na nula poena. I sada smo odradili odličan posao. Moji bekovi su bili veoma fokusirani na zadatke - da budu blizu, agresivni cijelu utakmicu i da ga pritiskaju. Na kraju je to dalo rezultate".

Takođe je pohvalio timski duh i brzu reakciju uprave.

"Imamo dobar menadžment koji veoma brzo reaguje. Kada je jedan od glavnih igrača povrijeđen, nismo spuštali glave. Ovo je bio zaista odličan timski napor", podvukao je Pašalić.

(MONDO)

Tagovi

KK Bosna ABA liga Muhamed Pašalić

