Bosna na korak od plej-ofa ABA lige! Alfonso Plamer trojkama zatrpao Beč!

Košarkaši Bosne slavili su na gostovanju u Beču u 17. kolu ABA lige i pred posljednje kolo stigli na poziciju koja vodi među osam najboljih ekipa u regionu.

Izvor: ABA liga/Vienna

Izabranici Muhameda Pašalića upisali su u četvrtak važnu pobjedu u trci za plasman na četvrto mjesto na tabeli regionalnog takmičenja, koje vodi u plej-of.

BEČ - BOSNA 86:88 (21:18, 22:27, 18:27, 25:16)

U prilično tvrdom poluvremenu, "studenti" su prvi period okončali sa malim zaostatkom od tri poena, da bi na krilima Portorikanca Alfonsa Plamera i Edina Atića na odmor otišli sa prednošću od "plus dva" (43:45).

Neizvjesno je bilo i početkom treće dionice, da bi potom sarajevska ekipa ubacila u višu brzinu i povela s dvocifrenom razlikom, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću Bosne od "plus 11" (61:72).

Održavali su gosti prednost od 10-ak poena do samog finiša kada se vođstvo istopilo na samo "plus tri" odnosno jedan posjed (84:87), potom je SImas Jarumbauskas pogodio s linije slobodnih bacanja za samo poen prednosti Bosne.

Potom je Plamer bio siguran iz prvog penala, drugo je promašio, da bi potom Sulejman Boum promašio za produžetak - 86:88.

Maestralnu partiju pružio je Plamer sa 24 poena, od čega sedam trojki iz 10 pokušaja, Majkl Jang je ubacio 15, a Atić dva poena manje.

Kod austrijske ekipe prvo ime meča bio je Slovenac Gregor Glas sa 23 koša.

"Studenti" sada čekaju ishod meča Spartaka i podgoričke Budućnosti u Subotici i u slučaju da crnogorska ekipa zabilježi pobjedu, onda će Bosna ići u plej-of bez obzira na ishod posljednjeg kola (dočekuje Iliriju) s obzirom da ima bolji međusobni skor sa Subotičanima.







