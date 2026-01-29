logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bosna na korak od plej-ofa ABA lige! Alfonso Plamer trojkama zatrpao Beč!

Bosna na korak od plej-ofa ABA lige! Alfonso Plamer trojkama zatrpao Beč!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaši Bosne slavili su na gostovanju u Beču u 17. kolu ABA lige i pred posljednje kolo stigli na poziciju koja vodi među osam najboljih ekipa u regionu.

Beč KK Bosna ABA liga Izvor: ABA liga/Vienna

Izabranici Muhameda Pašalića upisali su u četvrtak važnu pobjedu u trci za plasman na četvrto mjesto na tabeli regionalnog takmičenja, koje vodi u plej-of. 

BEČ - BOSNA 86:88 (21:18, 22:27, 18:27, 25:16)

U prilično tvrdom poluvremenu, "studenti" su prvi period okončali sa malim zaostatkom od tri poena, da bi na krilima Portorikanca Alfonsa Plamera i Edina Atića na odmor otišli sa prednošću od "plus dva" (43:45).

Neizvjesno je bilo i početkom treće dionice, da bi potom sarajevska ekipa ubacila u višu brzinu i povela s dvocifrenom razlikom, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću Bosne od "plus 11" (61:72).

Održavali su gosti prednost od 10-ak poena do samog finiša kada se vođstvo istopilo na samo "plus tri" odnosno jedan posjed (84:87), potom je SImas Jarumbauskas pogodio s linije slobodnih bacanja za samo poen prednosti Bosne.

Potom je Plamer bio siguran iz prvog penala, drugo je promašio, da bi potom Sulejman Boum promašio za produžetak - 86:88.

Maestralnu partiju pružio je Plamer sa 24 poena, od čega sedam trojki iz 10 pokušaja, Majkl Jang je ubacio 15, a Atić dva poena manje.

Kod austrijske ekipe prvo ime meča bio je Slovenac Gregor Glas sa 23 koša.

Izvor: ABA liga/Vienna

"Studenti" sada čekaju ishod meča Spartaka i podgoričke Budućnosti u Subotici i u slučaju da crnogorska ekipa zabilježi pobjedu, onda će Bosna ići u plej-of bez obzira na ishod posljednjeg kola (dočekuje Iliriju) s obzirom da ima bolji međusobni skor sa Subotičanima.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Bosna ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC