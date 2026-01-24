Bosna poražena u "Morači": Budućnost riješila meč sa "studentima" serijom 15:0

Sarajevski tim doživio je poraz u Podgorici.

Košarkaši Bosne doživjeli su ovog vikenda sedmi poraz u ABA ligi izgubivši u dvorani Morača od podgoričke Budućnosti rezultatom 90:80.

Uprkos ovom porazu, "studenti" imaju više nego realne šanse da se nađu u Top 8 fazi. Trenutno su na istom omjeru pobjeda i poraza kao i subotički Spartak (7-7), direktni konkurent za četvrto mjesto, koji je bio slobodan u ovom kolu.

Važno je svakako istaći i da je Bosna bolja u međusobnom omjeru (dvije pobjede), pa bi bila u prednosti ukoliko dva tima na kraju ligaškog dijela sezone budu imala isti broj pobjeda i poraza.

Prvi desetominutni kvartal završen je prednošću Sarajlija od četiri poena (19:23), ali je prošlosezonski finalista ABA lige mnogo bolje odigrao drugi period. Crnogorski predstavnik je ovu dionicu riješio razlikom od 11 poena i na pauzu između dva poluvremena otišao uz plus sedam (43:36).

Izabranici Muhameda Pašalića uspjeli su krajem trećeg perioda, poenima Džareda Vesta sa linije za slobodna bacanja, da "poravnaju" na 59:59, ali su potpuno posustali u posljednjem desetominutnom periodu.

Osam minuta prije kraja, kasnili su tri poena (69:66) za "đetićima", koji su za četiri minuta kreirali seriju 15:0 za plus 18 (84:66), čime su riješili pitanje konačnog ishoda u ovom duelu.

Skajler Mejs je u pobjedi Budućnosti učestvovao sa 17 poena, dok su "dvocifreni" bili i Oleksandr Kovliar (14), Rašid Sulejmon (13), Jogi Ferel (12) i Đorđije Jovanović (10). Prvo ime kod gostiju bio je Majkl Jang sa 16 poena, dok je drugi strijelac bio Lautaro Lopez sa 11.

Košarkaši Bosne će do kraja ligaškog dijela takmičenja u ABA ligi igrati protiv najslabije plasiranih timova u grupi. Za pet dana će gostovati Beču, dok će 7. februara u Zetri dočekati ljubljansku Iliriju.

Subotički Spartak, direktni konkurent u borbi za četvrtu poziciju, u ovom kolu je slobodan. U prvom narednom, 31. januara, dočekaće Budućnost, dok će 8. februara biti gost Mege.

