KK Bosna siguran učesnik plej-ofa ABA lige!

Poraz Spartaka od Budućnosti osigurao je Bosni mjesto među osam najbolji timova ABA lige.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Budućnosti večeras su u okviru 17. kola ABA lige savladali Spartak iz Subotice rezultatom 75:66. Rezultat je to kojem su najviše obradovali igrači sarajevske Bosne, s obzirom da sada imaju zagarantovan nastup u plej-ofu ABA lige u kojem će igrati najboljih osam timova ovog takmičenja.

Što se tiče večerašnje utakmice, Spartak je odlično započeo te je nakon prvog poluvremena imao devet poena prednosti (48:59). Vrijedi pomenuti da su tokom druge dionice u nekoliko navrata imali i +14.

Međutim, sva ta prednost se istopila već na samom početku treće dionice u kojoj je Budućnost pokazala sjajnu igru u odbrani te su domaćem timu dopustili da postignu samo sedam poena. Pred posljednjih 10 minuta 55:61 u korist tima iz Podgorice.

Uspjeli su domaći da u posljednjoj četvrtini dva puta stignu na četiri razlike, ali bolje od toga nije moglo.

U slučaju da Bosne ne savlada Iliriju u posljednjem kolu, a Spartak bude bolji od Mege, oba tima će imati osam pobjeda uz isto toliko poraza. Bosna je oba puta savladala Spartak, pa će zahvuljući tome igrati u plej-ofu regionalnog takmičenja.