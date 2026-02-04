Igokea sama kreira svoj raspored, Bosna već sve zna: "Studenti" idu u Dubai, pa dočekuju Partizan!

Kolo prije kraja regularnog dijela sezone poznat je raspored Top 8 faze, ali i plej-auta.

Privodi se kraju grupna faza ABA lige, preostalo je da se odigraju još samo mečevi 18. kola. Poznato je sedam od osam učesnika naredne runde, a dilema koja će biti razriješena predstojećeg vikenda je da li će se u Top 8 naći Igokea m:tel ili čačanski Borac.

MONDO je već pisao o kalkulacijama pred taj duel, a i prije odigravanja posljednjeg kola "regularnog" dijela poznat je raspored odigravanja mečeva u narednoj fazi.

Po četiri tima iz obje grupe nastaviće takmičenje u novoformiranoj grupi. Svaki tim odigraće još po osam mečeva, odnosno po četiri na domaćem i gostujućem terenu sa timovima protiv kojih nije igrao u prvom dijelu sezone.

U slučaju da izbori nastup u Top 8, klub iz Aleksandrovca će u prvom kolu, 15. februara, biti gost Crvene zvezde. Ukoliko ne uspije da se nađe u ovoj fazi, igraće u plej-autu, a tamo bi za prvog rivala, tri dana ranije, imala Zadar, takođe na gostujućem terenu.

Sarajevska Bosna je u povratničkoj sezoni (u ABA ligi nakon 15 godina) ostvarila ogroman uspjeh našavši se među osam najboljih timova. Posljednje kolo prvog dijela "studenti" dočekuju rasterećeni, uz učinak od osam pobjeda i sedam poraza. Najbliži pratilac Spartak je na 7-8, ali ne može da prestigne ekipu iz Sarajeva s obzirom na to da je u međusobnim susretima pretrpio dva poraza.

Tako su se puleni Muhameda Pašalića našli u Top 8 fazi, a prvi rival biće im Dubai, 16. februara (ponedjeljak) u Koka Kola Areni u UAE.

Prvi domaći meč u ovom dijelu sezone Bosna će odigrati 8. marta, kada u Zetru dolazi branilac titule Partizan.

