Trener Igokee m:tel nakon poraza u Dubaiju: Previše primljenih poena iz reketa

Trener Igokee m:tel nakon poraza u Dubaiju: Previše primljenih poena iz reketa

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nakon poraza Igokee m:tel od Dubaija u nedjeljnom meču 17. kola ABA, trener Nenad Stefanović sumirao je utakmicu i izrazio zadovoljstvo borbenošću svog tima uprkos teškom rasporedu.

Trener KK Igokea nakon poraza u Dubaiju: Previše primljenih poena iz reketa Izvor: YouTube/ABA iga j.t.d.

"Igosi" su poraženi u Dubaiju 94:78 (31:21, 13:16, 32:22, 18:19), pa je trener šampiona Bosne i Hercegovine Nenad Stefanović najprije čestitao domaćinu na zasluženoj pobjedi.

"Mislim da su 40 minuta igrali ozbiljnu košarku, što je kompliment i za nas jer im nismo dopustili ni sekund da se opuste", rekao je Stefanović na konferenciji za medije.

Pomenuo je veoma zahtjevna tri meča koja je Igokea m:tel odigrala posljednje sedmice - Partizan, Uniks Kazanj i sada Dubai.

"Bila je ovo nama treća utakmica u sedam dana, teška i duga putovanja i treći meč protiv evroligaške ekipe. To nije lako mom timu, koji je u osnovi novi".

Posebno se zahvalio klupskoj organizaciji: "Želim da se zahvalim našem menadžmentu, koji je organizovao dobra putovanja za nas, imamo dobru organizaciju koja nam pomaže da igramo dobre mečeve".

Prema Stefanovićevim riječima trenera, utakmicu su odlučili sitni detalji i individualni kvalitet.

"Danas mislim da su utakmicu odlučili detalji, naravno i individualni kvalitet Dvejna Bejkona, koji je u trećoj četvrtini ubacio 16 poena i odveo Dubai na +15".

Stefanović je bez obzira na poraz ponasan na svoju ekipu.

"Sve u svemu, zadovoljan sam naporom u sve tri prethodne utakmice, ponosan sam na svoj tim i zadovoljan grupom igrača koje imam. Vjerujem da imamo dobru energiju i ići ćemo korak po korak".

Na kraju je apostrofirao ključne probleme u igri.

"Takođe bilo je nekih detalja u pravljenju faulova, kontroli skoka u drugom poluvremenu - u prvom smo to dobro radili, Dubai je imao samo dva skoka, ali u nastavku su imali pet. Mislim i da je glavna stvar što smo primili 40 poena iz reketa. To je previše", zaključio je strateg Igokee m:tel, koja je veoma blizu plasmana u plej-of.



(MONDO)

