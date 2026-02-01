Četvrti vezani poraz Igokee u ABA ligi: "Igosi" bez šansi u Dubaiju

Igokea m:tel poražena je na gostovanju u Dubaiju.

Izvor: ABA liga/Dubai Basketball

Košarkaši Igokee m:tel doživjeli su četvrti vezani poraz u ABA ligi. Ovog puta su "igosi" poraženi na gostovanju kod Dubaija rezultatom 94:78. Bio je ovo ujedno i osmi poraz tima iz Aleksandrovca ove sezone u regionalnom takmičenju, dok Dubai ima maksimalnih 15 pobjeda.

KK DUBAI – KK IGOKEA 94:78 (31:21, 13:16, 32:22, 18:19)

Igokea m:tel se dobro držala većim dijelom prve dionice da bi domaći tim u posljednjoj minuti uspio ipak na prvu pauzu otići sa dvocifrenom prednošću (31:21).

Druga četvrtina nije donijela mnogo promjena kada je rezultat i pitanju, pa je tako Dubai imao maksimalnih +13 dok se na pauzu otišlo sa sedam poena prednosti u korist domaćeg tima – 44:37.

Treća četvrtina je u potpunosti pripala Dubaiju koji je imao i 21 poena prednosti (70:49) da bi se u posljednjih 10 minuta ušlo sa rezultatom 76:57.

Na kraju je Dubai rutinski priveo meč kraju i slavio sa 16 poena razlike.

U pobjedničkom timu Bejkon je bio najefikasniji sa 23 poena dok je Aleksa Avramović postigao 14. Džanan Musa postigao je 11 dok je Kamenjaš imao tri poena. Najefikasniji u redovima Igokee bili su reprezentativac BiH Aleksandar Lazić i Dragan Milosavljević sa 13 poena.