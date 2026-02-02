logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijela hala zanijemila kada je Uroš udario glavom u zid

Cijela hala zanijemila kada je Uroš udario glavom u zid

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Meč u Železniku je nakratko stao kada je Uroš Čarapić udario glavom u zid i ostao da leži na parketu.

Uroš Čarapić Izvor: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Cijela hala u Železniku je zastala na 2:29 do kraja prve četvrtine na meču domaćeg FMP-a i Borca u ABA ligi. Razlog je bio košarkaš kluba iz Čačka Uroš Čarapić koji je udario glavom u zid u pokušaju da bude borben i da se izbori za loptu za svoj tim

Pri rezultatu 17:13 za domaćina probao je Čarapić da se baci za jednu loptu, ali je u tom skoku udario glavom u zid. Ostao je da leži ošamućen pored terena, a ljekarska ekipa je odmah pritrčala i reagovala.

Pogledajte taj momenat na meču:

Pogledajte

01:10
Uroš Čarapić povreda
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

Nakon prekida od nekoliko minuta ljekari su Čarapiću stavili čalmu oko glave, a on je srećom sam ustao i sjeo na klupu. Dobio je veliki aplauz okupljenih i svima je laknulo. Na kraju je Borac pobijedio 82:73. Najefikasniji kod pobjednika sa 18 poena bio je Marko Jošilo, dok je Filip Barna sa druge strane ubacio 20 poena. 

Ko je Uroš Čarapić?

Uroš Čarapić je lokalni momak iz Čačka koji je nekada bio jedan od najtalentovanijih košarkaša Srbije. U Borcu je kao senior od 2013. godine, a od 2019, je kapiten. Igra na poziciji beka, a nekada je bio reprezentativac.

Osvojio je srebro na U18 prvenstvu Evrope 2014. godine u Turskoj u generaciji sa Stefanom Lazarevićem, Stefanom Penom, Vanjom Marinkpvićem, Ilijom Đokovićem, Vasilijem Vučetićem, Radovanom Đokovićem...

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga KK Borac Čačak FMP

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC