Meč u Železniku je nakratko stao kada je Uroš Čarapić udario glavom u zid i ostao da leži na parketu.

Izvor: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Cijela hala u Železniku je zastala na 2:29 do kraja prve četvrtine na meču domaćeg FMP-a i Borca u ABA ligi. Razlog je bio košarkaš kluba iz Čačka Uroš Čarapić koji je udario glavom u zid u pokušaju da bude borben i da se izbori za loptu za svoj tim

Pri rezultatu 17:13 za domaćina probao je Čarapić da se baci za jednu loptu, ali je u tom skoku udario glavom u zid. Ostao je da leži ošamućen pored terena, a ljekarska ekipa je odmah pritrčala i reagovala.

Pogledajte taj momenat na meču:

Pogledajte 01:10 Uroš Čarapić povreda Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

Nakon prekida od nekoliko minuta ljekari su Čarapiću stavili čalmu oko glave, a on je srećom sam ustao i sjeo na klupu. Dobio je veliki aplauz okupljenih i svima je laknulo. Na kraju je Borac pobijedio 82:73. Najefikasniji kod pobjednika sa 18 poena bio je Marko Jošilo, dok je Filip Barna sa druge strane ubacio 20 poena.

Ko je Uroš Čarapić?

Vidi opis Cijela hala zanijemila kada je Uroš udario glavom u zid Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Uroš Čarapić je lokalni momak iz Čačka koji je nekada bio jedan od najtalentovanijih košarkaša Srbije. U Borcu je kao senior od 2013. godine, a od 2019, je kapiten. Igra na poziciji beka, a nekada je bio reprezentativac.

Osvojio je srebro na U18 prvenstvu Evrope 2014. godine u Turskoj u generaciji sa Stefanom Lazarevićem, Stefanom Penom, Vanjom Marinkpvićem, Ilijom Đokovićem, Vasilijem Vučetićem, Radovanom Đokovićem...