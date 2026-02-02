logo
Igokei "visi" plej-of ABA lige: I dalje je sve u rukama Aleksandrovčana, ali stvari se komplikuju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Čačanski Borac u gostima savladao FMP i zakomplikovao borbu za doigravanje u regionalnom takmičenju. Odluka pada u posljednjem kolu.

Igokea Izvor: ABA liga/Dubai Basketball

Košarkaši Igokee moraće u posljednjem kolu ABA lige da savladaju Krku u gostima kako bi definitivno osigurali plasman u plej-of regionalnog takmičenja.

Nakon četiri vezana poraza, Aleksandrovčani su se našli u neugodnoj situaciji, ali i dalje odlučuju o svojoj sudbini.

Naime, čačanski Borac večeras je kao gost savladao FMP 82:73 i tako zakomplikovao borbu za doigravanje ABA lige. Čačani su sada na skoru 6-9, Igokea ima pobjedu više, ali i lošiji međusobni skor od Borca. U posljednjem kolu Čačani će ugostiti Kluž 7. februara, a dan kasnije Igokea će gostovati u Novom Mestu.

Borcu trijumf donosi četvrtu poziciju u grupi A, što znači da će "igosi" dan kasnije biti pod rezultatskim imperativom. Ukoliko Borac savlada Kluž, a Igokea izgubi od Krke, srpski tim će biti u prednost zbog bolje koš-razlike u međusobnom susretu.

Borac je u Čačku slavio ubjedljivo 97:75, dok je Igokea kod kuće pobijedila Borac 81:73.

Igokea je držala sve u svojim rukama, ali je serija loših rezultata dovela pod veliki znak pitanja njihov plasman u doigravanje. Sve će biti poznato narednog vikenda, kada su na programu mečevu 18. kola ABA lige.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

KK Igokea ABA liga Krka

