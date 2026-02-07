logo
Ubjedljiv poraz Bosne na kraju grupne faze: Boban Marjanović i Ilirija "protutnjali" kroz Zetru!

Ubjedljiv poraz Bosne na kraju grupne faze: Boban Marjanović i Ilirija "protutnjali" kroz Zetru!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Sarajevski tim nije uspio da parira raspoloženim Slovencima.

Ilirija pobijedila Bosnu u Sarajevu Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Košarkaši Bosne porazom su završili grupnu fazu takmičenja u ABA ligi.

Još ranije je sarajevski tim, u prvoj regionalnoj sezoni nakon 15 godina, izborio plasman među 8 timova, ali je istovremeno želio da u pobjedničkom raspoloženju dočeka "glavnu" rundu. Nije u tome uspio jer je Ilirija u Zetri trijumfovala razlikom od poena (78:93).

Izabranici Muhameda Pašalića završili su prvu četvrtinu uz prednost od tri poena (29:26), ali su u drugoj potpuno podbacili, dopustivši Bobanu Marjanoviću i saigračima da na "veliki odmor" odu uz plus 12 (40:52).

Nakon egala (24:24) u trećem kvartalu, sve dileme u ovom susretu razriješene su u prvih pet minuta posljednje dionice, kada je Ilirija napravila seriju 12:1 i odmakla na 23 poena prednosti (65:88).

Prvo ime u taboru Ilirije bio je Mark Pađen sa 21 poenom. Drugi strijelac je bio Luka Kureš sa 16, dok je pomenuti Marjanović u trijumfu učestvovao sa 13 poena. U sarajevskom taboru istakao se Janari Joesar sa 19 poena, Đoko Šalić i Dontej Karuters su dodali 14, dok je Edin Atić uknjižio 12.  

Prvu utakmicu u Top 8 fazi ABA lige, u kojoj će se sastati sa četiri najbolja tima iz druge grupe, Bosna će odigrati 16. februara, kada će gostovati Dubaiju.

Uslijediće potom pauza zbog kup-takmičenja i obaveza reprezentacija u kvalifikacijama za Mundobasket 2027, a Sarajlije će se obavezama u ABA ligi vratiti 9. marta, kada u Zetru dolazi Partizan.

Prvih šest timova iz Top 8 idu direktno u četvrtfinale, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani morati u plej-in, protiv prvoplasiranog i drugoplasiranog iz plej-auta.

RASPORED UTAKMICA BOSNE U TOP 8 ABA LIGE

Dubai – Bosna (16. februar)
Bosna – Partizan (9. mart)
Igokea m:tel – Bosna (13. mart)
Bosna – Kluž (22. mart)
Partizan – Bosna (30. mart)
Kluž – Bosna (5. april)
Bosna – Igokea m:tel (11. april)
Bosna – Dubai (20. april)

(mondo.ba)

