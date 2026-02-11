logo
Bosna pobijedila Ređanu za prvo mjesto! Poznato i na koga će "studenti" u četvrtfinalu!

Bosna pobijedila Ređanu za prvo mjesto! Poznato i na koga će "studenti" u četvrtfinalu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Sarajevska Bosna savladala Ređanu u posljednjoj utakmici druge faze FIBA Evropa kupa i obezbijedila prvo mjesto pred četvrtfinale.

FIBA Evropa kup Bosna pobijedila Ređanu za prvo mjesto u grupi Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Košarkaši Bosne ranije su već obezbijedili plasman u četvrtfinale FIBA Evropa kupa, a u srijedu uveče su se izborili da među osam najboljih ekipa odu kao prvoplasirani u Grupi L.

"Studenti" su u direktnom okršaju za prvo mjesto u sarajevskoj Zetri savladali Ređanu rezultatom 85:71 .

Trebalo je ekipi Muhameda Pašalića praktično cijela prva četvrtina da uhvati ritam protiv Ređane koja je ovu dionicu završila sa prednošću 23:21.

Poslije trojke Zubca kojom „studenti“ preuzeli vođstvo razigrali su se Kovačević i Joeasat, potom se uključio i Jang i Bosna je već na kraju druge dionice imala plus deset- 47:37.

Uspjeli su Italijani da priđu na samo koš zaostatka, bilo je 53:51, nešto kasnije i 59;56, ali je Bosna uspjela da odbije ove nalete protivnika i poenima Plamera ponovo je vratila dvocifrenu prednost na kraju treće četvrtine.

Pokušavali su gosti da se vrate, ali je Bosna kontrolisali igru i posebno skok, pa je nakon brze kontre i poena (70:68) Petra Kovačevića, koji je večeras upisao dabl-dabl, sve bilo gotovo.

Studenti su na kraju stigli do trijumfa 85:71, a predvodo ju je Petar Kovačević sa 14 poena i 11 skokova. I Edin Atić upisao je dabl-dabl sa 12 poena i 10 skokova, a Alfonso Plamer je postigao 14 poena.

Kod Ređane 17 poena je postigao Haime Ehenike, a poen manje postigao je Troj Kopen.

Bosna je tako osvojila prvo mjesto i u četvrtfinalu FIBA Evropa kupa igraće protiv mađarskog Sobatelija.

Prva utakmica četvrtfinala igra se 11. marta u Mađarskoj, a revanš je sedam dana kasnije u Sarajevu.

KK Bosna FIBA Evropa Kup košarka

