Nik Kalates je rješenje za Partizan: Crno-bijeli krenuli po grčkog pleja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Iskusni grčki plejmejker Nik Kalates mogao bi da bude novi organizator igre Partizana.

nik kalates prelazi u kk partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan zna da mora da reaguje na tržištu nakon povrede Karlika Džounsa, koji se do kraja 2025. godine neće vraćati na parket, a čini se da su crno-bijeli označili igrača koji bi mogao da im riješi probleme. Kako prenose insajderi, srpski šampion krenuo je po iskusnog grčkog plejmejkera Nika Kalatesa!

Organizator igre koji je pod ugovorom sa Monakom izuzetno se dobro poznaje sa Željkom Obradovićem, a trener Partizana zna šta bi od njega mogao da očekuje u izuzetno važnom periodu sezone. Prije nego što se Partizan i Kalates dogovore, crno-bijeli će morati da kontaktiraju Monako i raspitaju se za status Grka.

Kako prenosi Mateo Andreani, Partizan će to i uraditi, jer crno-bijele zanima da li bi Kalates u bliskoj budućnosti mogao da promijeni sredinu. Naravno, srpski predstavnik u Evroligi nema mnogo vremena za čekanje i sve će morati da rješava veoma brzo, jer pozicija plejmejkera nije jedina na kojoj ovih dana traže igrača.

Ko je Nik Kalates?
Iako ga znamo kao jednog odo najboljih plejmejkera u evropskoj košarci, početak karijere Nika Kalatesa usko je vezan za SAD. On je rođen na Floridi, u Americi je pohađao srednju školu i koledž, a zatim je i izabran na NBA draftu 2009. godine kada ga je kao 45. pika uzela Minesota. Ipak, odlučio je da profesionalnu karijeru počne na drugom kraju svijeta.

Od 2009. godine igrao je za Panatinaikos, a sve do odlaska u Lokomotivu Kuban tri godine kasnije sarađivao je sa Željkom Obradovićem. Zajedno su osvojili Evroligu 2011. godine, što je Kalatesov jedini trofej u tom takmičenju. Grk se nakon jedne sezone u Rusiji preselio u SAD, gdje je tokom dvije sezone nastupao za Memfis, a zatim je ponovo stigao u Evropu.

Još pet godina igrao je za Panatinaikos, zatim je po dvije sezone bio član Barselone i Fenerbahčea, a 2024. godine prešao je u Monako. Prethodne sezone odigrao je 13 mečeva za tim Monaka, uz prosjek od 3,7 poena, 3,8 asistencije i 2,2 skoka. Ove sezone nije igrao za Monako na mečevima Evrolige.

Bonus video:

Pogledajte

00:27
Karlika Džounsa iznose sa utakmice Partizan - FMP
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Tagovi

Nik Kalates košarka KK Partizan

