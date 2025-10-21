Partizan mijenja planove zbog Karlika Džounsa: Ovo su opcije da zamijene "srce" Željkovog tima

Karlik Džouns je doživio povredu koja će da odvojiti bar tri mjeseca od terena, pa ostaje pitanje - kako će Partizan bez najjačeg aduta?

Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns doživio je prelom pete metatarzalne kosti lijevog stopala i prema posljednjim informacijama Partizan neće moći da računa na jednog od najboljih igrača bar naredna tri mjeseca. Stoga, ostaje pitanje kako će trener Željko Obradović reagovati? Da li je kasno da u tabor crno-bijelih stigne pojačanje ili se možda vrati Ife Lundberg ili možda Dvejn Vašington preuzme potpunu inicijativu?

Karlik Džouns je u sezoni za nama bio najbolji igrač Partizana, a onda ga je intervencija na prstu kratko odvojila od terena, pa tokom pripremnog perioda nije odmah startovao sa ekipom. Svoje umijeće pokazao je na početku sezone pošto je vratio u tim i odmah zaigrao na visokom nivou.

Karlik je u prvih pet evroligaških mečeva bilježio 11,4 poena, 5,2 asistencija, 2,6 skoka za 30 minuta na terenu. Čini se da je baš meč protiv Baskonije bio onaj u kojem je uhvatio priključak, pošto je posljednju evroligašku utakmicu odigrao najbolje, ubacio je 18 poena i podijelio 10 asistencija, a iz igre šutirao 62 odsto. Na tom meču igrao je čak 36 minuta i zbog toga je jasno da će biti teško zamijeniti ga.

Dakle, Karlik je srce tima, stvara šanse i sebi i saigračima, a prije svega ima zahtjevnu ulogu organizovanja napada. Osim što je kreativan, jako ga je teško čuvati i zahvaljujući toj sposobnosti lako postiže poene. Činjenica je da Partizan nema sličnog igrača i zato će izostanak Karlika puna tri mjeseca biti vrlo težak period za crno-bijele.

Da li će Partizan vratiti Ifea Lundberga?

Partizan je prije godinu dana doveo Ifea Lundberga kao možda najzvučnije pojačanje. Međutim, Danac nije ispunio na kraju ni minimum očekivanja, pa je ove sezone bio lako zamijenjen. Prosječno je bilježio 7,9 poena, dijelio tri asistencije i bilježio 2,2 skoka za skoro 25 minuta na terenu i Željko Obradović je svakako od njega više očekivao.

Vidi opis Partizan mijenja planove zbog Karlika Džounsa: Ovo su opcije da zamijene "srce" Željkovog tima Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos i košarkaš Partizana Ife Lundberg. Ife Lundberg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Ipak, svjedoci smo da veliki broj povreda tjera klubove da vrate igrača kojeg su prethodno otpisali. Slično je uradila Crvena zvezda povratkom Jaga dos Santosa na Mali Kalemegdan. U gotovo preslikanoj poziciji nalazi se i Lundberg, plejmejker nije uspio da pronađe angažman u drugom klubu, te je slobodan da se odazove eventualnom novom pozivu Beograđana, ali budimo realni - on neće moći da pomogne crno-bijelima.

Kakvu ulogu će imati Vašington i Braun?

Dvejn Vašingon mnogo je napredovao u odnosu na prethodnih godinu dana, ali se i dalje ne može reći da će nadomjestiti izostanak Karlika. Vašington bilježi 8,4 poena, 1,2 skoka i ono što je najveći problem je broj asistencija. Vašington dijeli 1,4 asistenciju po meču, nedovoljno razigrava ekipu, s obzirom na to da se trudi da izgradi napad za sebe ili odigra suviše brzo i nepromišljeno. Opet, može mu se odati priznanje da se ne libi da šutne u ključnim momentima, a još ako pogodi - Partizan će imati mnogo uspjeha.

Šejk Milton može da odigra na mjestu plejmejkera, ali tek izlazi iz povrede i utisak je da se još nije prilagodio ekipi i zahtjevima trenera.

S druge strane imamo Sterlinga Brauna, koji nije organizator igre, ali je u nekim navratima imao i tu ulogu. Jedan od najboljih šutera Partizana, pogađa više od 50 posto šuteva iz igre i čitava ekipa njegovim ulaskom u igru dobija stabilnost na terenu, pogotovo u defanzivnom aspektu. Njegova svestranost i inteligencija sigurno će pomoći Partizanu.

Uz njih dvojicu jedini koji bi mogao da preuzme ulogu organizatora igre je Arijan Lakić koji je doduše rijetko kada imao ulogu u Evroligi i Željko Obradović ga je više koristio u domaćim takmičenjima.

Da li će Partizan dovesti pojačanje?

Kad je u pitanju dolazak novajlija u partizan Željko Obradović je bio jasan - "parni valjak" traži isključivo visokog igrača koji bi mogao biti zamjena Tajriku Džonsu. Međutim, nepredviđene okolnosti možda će promijeniti mišljenje stratega crno-bijelih. Podsjećanja radi, govorilo se da bi Taran Armstrong, australijski plejmejker, mogao da dođe u Partizan, ali je u međuvremenu NBA igrač postao dio Dubaija.

Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Dakle, Partizanu je sada potrebno jako ime, ako želi da nadomjesti izostanak Karlika Džounsa, ali tržište nije baš blagonaklono prema crno-bijelima. Možda bi dolazak organizatora igre iz nekog drugog takmičenja poput FIBA Lige šampiona bilo rješenje za Partizan ili neki od igrača u najjačoj ligi na svijetu koji nisu u planu NBA timova za predstojeću sezonu. Recimo Denis Smit je početkom 2025. stigao u Real Madrid, ali nije zaigrao za španskog velikana već je raskinuo ugovor u nadi da će pronaći NBA angažman, a ovaj Amerikanac i dalje nema ostvarenu saradnju. Takođe, duže vremena se spominje i povratak Dantea Egzuma, što bi izazvalo veliko zadovoljstvo među navijačima Partizana. Međutim, nije sigurno da bi i dolazak harizmatičnog Australijanca mogao da pomogne crno-bijelima na poziciji organizatora igre, ali Egzum, svakako, nosi dobro poznate adute.

Na sve to, Partizan nije još riješio problem rezervnog centra koga traži već duže vrijeme i takođe mu je potreban jer ulazi već polako u rizik sa umorom Tajrika Džounsa i košarkaša koji ga "prinudno" mijenjaju na mjestu petice.

Raspored Partizana u Evroligi do Nove godine