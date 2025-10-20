Karlika Džounsa iznijeli sa parketa: Zabrinjavajuća scena u Areni, nije mogao da se osloni na nogu

Karlik Džouns nije mogao da se osloni na nogu poslije pobjede Partizana protiv FMP-a u Areni i iznijeli su ga u svlačionicu.

Partizan je poslije drame i produžetka pobijedio FMP u Areni (109:100), ali mnogo više od toga brine povreda Karlika Džounsa koga su iznijeli sa parketa. Sjajni plejmejker i jedan od najvažnijih igrača crno-bijelih povrijedio se u samoj završnici meča i nije ulazio u igru u dodatnih pet minuta.

Kada se povrijedio i tražio izmjenu nije djelovalo toliko ozbiljno u prvi mah, malo je hramljao, ali kao da je u pitanju bio nezgodan doskok. Međutim, poslije meča se vidjelo da je situacija potpuno drugačija. Nije mogao da se osloni na nogu uopšte i iznijeli su ga sa terena u svlačionicu.

Karlika Džounsa iznose sa utakmice Partizan - FMP

O čemu se tačno radi i kakva je povreda u pitanju uopšte biće poznato vrlo brzo. Očekuju ga dodatni pregledi i snimanja poslije čega će se mnogo više znati. Velika briga za Željka Obradovića i sve u crno-bijelom.