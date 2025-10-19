"Bez obzira na sve, ne reagujte": Obradović poziva na oprez, Partizanova poruka je samo jedna

Trener Partizana Željko Obradović najavio je utakmicu sa FMP-om koja se igra u ponedjeljak od 20 časova u Beogradskoj areni.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu FMP-a u 3. kolu regionalne ABA lige, a iz Humske su imali važan apel za navijače. Nakon polovičnog učinka u duplom kolu Evrolige, crno-bijeli se vraćaju na domaći parket i igraće protiv tima protiv koga po tradiciji nemaju previše problema. Ipak, trener Željko Obradović zahtijeva od svojih izabranika da budu koncentrisani tokom svih 40 minuta.

Raspored je neumoljiv, nakon duplog kola imaju dva dana pauze i nije nimalo lako zadržati istu energiju, čega je svjestan Željko Obradović.

"Vraćamo se ABA ligi i mnogo je važno, poslije duplog kola u Evroligi, pronaći dobru energiju. Moramo da poštujemo sebe ali i protivnika, kog smo uvijek i poštovali. Nadam se da ćemo da nastavimo da igramo u dobrom ritmu i da budemo svjesniji šta je naš prepoznatljiv stil, a to je igra sa visokom energijom i agresivnošću uz kvalitet koji igrači posjeduju", istakao je Obradović.

Željko Obradović

Izvor: MN PRESS

Svoj komentar dao je i prvotimac Partizana Arijan Lakić.

"Poslije duplog kola uspjeli smo da se odmorimo koliko je to bilo moguće i sada smo spremni za sutrašnju utakmicu. Očekuje nas zanimljiv meč, FMP ima kvalitetne igrače i otvorili su sezonu sa skorom 1:1, ali mi smo spremni na sve što nas čeka. Moramo da budemo maksimalno fokusirani, da reagujemo na svaku situaciju u napadu i u odbrani. Dali smo sve od sebe da se što bolje pripremimo i volio bih da sutra u Areni vidimo što više navijača", poručio je Lakić.

Apel za navijače

Crno-bijeli su se oglasili jasnim saopštenjem pred utakmicu u Beogradskoj areni koja se igra od 20 časobva.

"Uoči sutrašnje utakmice protiv FMP-a, KK Partizan Mozzart Bet podsjeća navijače i kompletnu sportsku javnost u Srbiji na nedavni poziv Kluba za zaštitu žena u sportu i poziv na vraćanje kulture u javni govor. Nikakve uvrede, mizogini komentari ili bilo kakva druga vrsta nasilja nemaju mjesta na sportskim borilištima. Partizan Mozzart Bet poziva na poštovanje svih aktera utakmice, kao i na suzdržavanje od reakcija koje sadrže uvrede prema bilo kome, bez obzira na istoriju odnosa, kao i izrečenih ili učinjenih stvari u prošlosti", navodi se na sajtu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!