Loše vijesti za Partizan: Odlaže se povratak Šejka Miltona

Košarkaši Partizana moraće u novi evroligaški boj bez Šejka Miltona.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju FMP u ABA ligi, a trener crno-bijelih Željko Obradović neće moći da računa na Šejka Miltona. Američki bek je propustio duplo kolo u Evroligi, a posljednje informacije kažu da neće biti spreman ni do utakmice sa Parizom koja je na programu u četvrtak od 20.30 u Beogradskoj areni.

Kako navodi "Mozzarstport", čizma je skinuta, ali oporavak nije završen. Milton je povrijedio skočni zglob na utakmici sa Efesom i biće "probijena" prva granica najavljenog roka oporavka. Obradovićev adut je trebalo da pauzira sedam do deset dana, ali je izvjesno da će malo duže biti van terena.

Nakon duela sa FMP-om i Parizom, crno-bijeli će odmjeriti snage sa Borcem u ABA ligi, dok ih u Evropi čeka gostovanje Hapoelu iz Tel Aviva, kao i domaćinstvo Barseloni. Partizan je na maksimalnom učinku poslije tri kola u ABA ligi, dok je u Evroligi na skoru 3-2.

