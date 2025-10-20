Partizan se izvukao u Areni: Vašington i Marinković riješili dramu protiv FMP-a poslije produžetka

Partizan uz dosta muke do trijumfa.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio FMP poslije duple evroligaške nedjelje, a do trijumfa je stigao poslije drame i produžetka - 109:103. Bilo je potrebno 45 minuta igre da bi se savladali "panteri", a ono što i te kako može da brine Željka Obradovića je povreda Karlika Džounsa koji je iznesen sa parketa.

Partizan poslije ovog kola ima učinak 3-0, a FMP 1-2. U narednom kolu Partizan dočekuje Borac, a FMP je slobodan.

Dvejn Vašington je predvodio Partizan sa 31 poenom. Isak Bonga je pogodio 21 poen, a po 13 poena postigli su Vanja Marinković i Tajrik Džons. U timu FMP-a Filip Barna je postigao 28 poena.

Partizan: K. Džouns 9 (6as, 4sk), Murinen 2, Vašington 29 (5as), Osetkovski 2, Bošnjaković, Marinković 13 (4sk), Pokuševski 9,Braun 9 (4as, 4sk), Bonga 21 (8sk), Lakić, T. Džouns 13

FMP: Rebrača 2, Skot 10 (8as), Judžin 22, Zimonjić, Grojić 3, Stefanović 11, Radosavljević 12, Gašić 5 (4sk), Odžijako 10 (7sk), Stanojević, Ostojić, Barna 28 (6sk, 4as)