Željko Obradović povisio ton poslije pobjede Partizana

Željko Obradović iznevirao se na konferenciji za medije zbog jednog pitanja koje se odnosilo na mlade igrače i na šansu koju imaju u nekim drugim timovima.

Partizan je uspio da se izvuče i dođe do pobjede u Areni protiv FMP-a (109:103). Gubio je u posljednjoj dionici dvocifrenom razlikom, nadoknadio je to i poslije produžetka slavio. Brine povreda Karlika Džounsa, a Željko Obradović je poslije meča analizirao dešavanja sa parketa.

"Zanimljiva utakmica, FMP je došao sa jasnim ciljevima. Mi smo u drugoj četvrtini uspostavili neki normalniji odnos na terenu. U trećoj smo primili ogroman broj poena. Najveći problem bile su nam izgubljene lopte, nonšalantno u pojedinim situacijama. U Evroligi imamo 8,5 izgubljenih lopti i sve mečeve do sada imali smo pozitivan odnos, a u ovom meču 19 smo imali. Uspjeli smo da se vratimo i da dobijemo utakmicu. To raduje, da se u ovakvim završnicama nalaze dobra rješenja i da se pobijedila utakmica."

Nevjerovatnu utakmicu odigrao je Dvejn Vašington koji je meč završio sa 31 poenom (5as).

"Vašington igra sa dosta energije i želje, igra sa velikim sampouzdanjem. Dosta smo pričali, radili. Donosi dobre odluke, ponekad ne baš najbolje, ali nije samo on. Odigrao je dobro završnicu i produžetak. Sve on to zna, ali je tim bitan. Ponavljam, nenormalan broj izgubljenih lopti. Da li je to posljedica motivacije i želje, svako želi da igra protiv nas. Juriće abaligaški timovi šansu protiv nas poslije duplog kola, kada smo umorni, biće agresivni i na granici faula. To je njihovo pravo i naše pravo je da odgovorimo. Sve je u agresivnosti, na obje strane terena."

Jedno od pitanja na konferenciji za trenera Partizana bilo je i kako pomaže igračima da nađu motiv za ABA ligu, posebno strancima.

"Vi ćete da ih dijelite na strane i ne znam koje već. Ja ih posmatram kao igrača Partizana, meni su svi oni isti. Pokušavam da vodim tim na taj način da što više igrača uključim, da svi igraju. Tako sam i počeo sa postavom koja je trebalo da daje energiju, ali nažalost nisu uradili to kako je trebalo. Imali su pristojnu minutažu. To će biti isto tako u nastavku sezone. Ja druge igrače nemam, dobijaće priliku, svako treba da iskoristi minute na parketu. Ne zavisi od mene, koliko od njih."

Posljednje pitanje bilo je u vezi sa drugim timovima, tačnije glasilo je "da li su FMP i Mega svjetlo na kraju tunela i timovi koji igraju sa mladim igračima". Tada je Željko povisio ton. Spomenuo je i Miku Murinena.

"Oni imaju svoj način kako rade, nemam ništa previše da pravim. To su pitanja za ljude koji su tamo. Ja vodim Partizan i zna se šta se očekuje od Partizana. Vratite se pet godina unazad koliko je mladih igrača prošlo kroz Partizan. Dajte mi bilo koji evroligaški klub gdje je prošlo toliko mladih igrača. Pogledajte rostere i ove godine, zavisi od njih. Nemojte da pravimo sada Partizan, rečeno je više puta, pričao je o tome i predsjednik kluba. Neću da komentarišem druge klubove, ja sam trener Partizana. Pričam o sebi i drugi klubovi me ne zanimaju, ovaj Partizan ima ambicije. Pokušavam da radim svaki dan sa ovim momcima i da im objašnjavam. Pitaju me za Mitra, za Murinena koji prvi put igra ozbiljnu košarku. Zaboravite na Eurobasketu što je odigrao tri-četiri dobre utakmice. Koga susreće sve u Evroligi? To su stvari koje su bitne. Baviću se njima. Kada god želite da me pitate za igrače Partizana, tu sam. Drugi klubovi me ne zanimaju, svi klubovi imaju pravo da rade na način na koji žele. Objasnio sam kako mi radimo", zaključio je Obradović.