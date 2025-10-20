logo
"Karlik? Ne izgleda uopšte dobro": Obradović i Partizan u problemu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović priznao je da ga brine povreda Karlika Džounsa, ali da ne zna šta se tačno dogodilo i da će više da bude poznato poslije pregleda.

Željko Obradović o povredi Karlika Džounsa Izvor: Youtube/printscreen/BC Partizan TV/Printscreen/Arena Sport

Partizanova pobjeda protiv FMP-a (109:100) ostala je u sjeni povrede Karlika Džounsa. Jedan od najboljih igrača crno-bijelih iznesen je sa terena. Nije mogao da se osloni na nogu i situacija ne djeluje ni malo naivno. Potvrdio je to i Željko Obradović na konferenciji posle meča.

"Što se tiče Karlika, ide na preglede. Ne znam, ne izgleda uopšte dobro. Da sačekamo, da vidimo kako će da bude. Mitar Bošnjaković je zdrav, nije nikakav problem", rekao je Obradović.

Upitan je i zašto je Džabari Parker meč gledao u civilu, odnosno zašto nije igrao.

"Što se Parkera tiče, moja odluka je bila da se odmori, kao što ću raditi i u drugim utakmicama, jer imamo komplikovan program. Imamo Pariz u petak, pa Borac, pa Hapoel, Barselona, pa put u Dubai, pa Olimpijakos, pa duplo kolo. Mnogo mečeva. Probaćemo da neko od igrača odmara", zaključio je Obradović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:27
Karlika Džounsa iznose sa utakmice Partizan - FMP
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

