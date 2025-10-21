Partizan hitno mora da nađe dva pojačanja: Željko sprema eksperiment, a navijači su izabrali idealnog igrača

Partizan je prije povrede tražio centra, a poslije problema koji se pojavio sa Karlikom Džounsom moraće što prije da nađu i plejmejkera. Ne smije predugo da čeka...

Partizan mora da promijeni planove i da nađe dva pojačanja što prije. Pred utakmicu sa FMP-om je cilj bio da se dovede centar i neko ko će da bude na toj poziciji sa Tajrikom Džounsom. Poslije tog duela u Areni sve se naglo promijenilo pošto se povrijedio Karlik Džouns i neće se vraćati na parket do kraja tekuće godine. Dakle, zaigraće tek u januaru, ako sve prođe kako treba sa rehabilitacijom i oporavkom poslije povrede stopala.

Sada je situacija drugačija, već je bilo dovoljno komplikovano naći jednog igrača, tačnije centra, sada će se posao duplirati. Neophodno je da dođe neko ko će da organizuje igru Partizana u narednom periodu. Dvejn Vašington je podigao formu, igra sve bolje, ali nije igrač koji "povezuje" ekipu i asistira. Zato je neophodno da se nađe plejmejker što prije.

Mala je šansa da će to da bude neko od igrača koji su trenutno u Evropi. Mnogo veće šanse daju se igračima koji stižu iz Amerike. U NBA ligi se bliži početak sezone, otkazi se dijele kao na traci i ima dosta igrača koji bi mogli da naprave razliku u Evroligi. Ono što je dodatni problem svakako je činjenica da nije jedini. Igrače traži i Crvena zvezda, ali i mnogi drugi evroligaški timovi. Uostalom, jedan od njih je Efes kome je centar hitno potreban.

Željko je stalno ponavljao jedno

Kada je Partizan pustio Frenka Nilikinu da ode u Olimpijakos i dobio obeštećenje od 300.000 evra pojavile su se prve spekulacije o tome da će morati da dovede još nekog igrača na bekovskoj poziciji. Pričalo se dosta o povratku Dantea Egzuma, o njegovoj situaciji u Dalasu, ali je tada Željko Obradović sve demantovao i to nekoliko puta.

"Jošjednom ću da ponovim. Cijelo ljeto smo tražili visokog igrača, tražimo ga i dalje. Objasnio sam to i ranije, radimo to zbog faktora povreda. U Australiji smo igrali samo sa jednim visokim igračem, pripremali smo se bez Tajrika i Pokuševskog, pa se Osetkovski razbolio. Sezona je duga i iz razloga povreda tražimo visokog igrača. Ako se pojavi neko ko može da pomogne Partizanu na poziciji visokog igrača. Znate da je tržište otvoreno do marta. Interesuje nas samo visoki igrač koji može da nam pomogne", naglasio je Obradović poslije meča protiv Efesa.

Od tada su se neke stvari promijenile, tako da je jasno da će morati što prije da nađu rješenje za dvije pozicije. Jasno je da bi i navijači najviše voljeli da se vrati upravo Egzum...

Hoće li Partizan kao Zvezda i ko će dobiti šansu?

Kada je Crvena zvezda upala u probleme sa velikim brojem povrijeđenih igrača napravila je potez koji je iznenadio mnoge. Vratila je "otpisanog" Jaga Dos Santosa u tim. I Partizan bi mogao da učini isto pošto je isto uradio sa Ifeom Lundbergom koji nije prošao pripreme sa timom. Da li je to opcija? Ako se gleda karijera Željka Obradovića i sve što je radio, djeluje da je to skoro nemoguće i da se to neće desiti. Naravno, sve to treba uzimati sa rezervom, jer je Ife ipak i dalje pod ugovorom sa Partizanom i igra baš na poziciji koja je potrebna.

Dok se sve to čeka, neki drugi igrači mogli bi da dobiju veću minutažu, posebno ni koji ne igraju na poziciji pleja. Jedan od njih mogao bi da bude supertalentovani Mika Murinen o kome se dosta priča. Željko je eksperiment pravio i sa Egzumom kada mu je dao loptu u ruke i pomogao mu da postane plejmejker. Možda proba nešto slično i sa Fincem.

Glavna zamjena za Karlika trebalo bi da bude Šejk Milton čim se oporavi. Ima iskustvo igranja i u NBA ligi i zna da se nosi sa pritiskom. Svakako ima nekoliko opcija koje Obradović može da proba i izvesno je da će morati to da radi dok ne stigne pojačanje.

Šta Partizan čeka sada?

Partizan će do Nove godine odigrati 14 utakmica u Evroligi i 8 u ABA ligi. Svakako će plejmejker biti mnogo potrebniji za mečeve u elitnom takmičenju, a ovako izgleda raspored u Evroligi do kraja godine: