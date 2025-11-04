Šamanić opet otišao iz Evrolige, nakon NBA i Evrolige izabrao Rusiju

Luka Šamanić drugi put napustio Evroligu zbog "ličnih razloga" i iznenadio sve izborom tima

Izvor: EPA/JASON SZENES

Hrvatski košarkaš Luka Šamanić (25 godina, 208 centimetara) potpisao je za Zenit i nastavio selidbu po Evropi. Nakon što je zbog ličnih razloga napustio Baskoniju usred sezone, prihvatio je poziv ambicioznog ruskog kluba, koji je sklopio jak tim bez obzira na to što ni ove sezone ne može u evro-takmičenja.

Šamaniću je to treći tim u manje od godinu dana, jer je prošle jeseni igrao za Cibonu, a potom potpisao za Baskoniju, koju je iznenadno napustio ove jeseni. Nagađalo se da bi mogao nazad među "cibose", koji su napustili ABA 2 ligu, ali je ipak prihvatio selidbu u Rusiju.

Tako je karijera nekad perspektivnog krilnog košarkaša dobila novi obrt, a njegova karijera novi tim - čak deveti od 2017. godine. Počeo je u Barseloni B, u Olimpiji iz Ljubljane pod vođstvom Saše Nikitovića brusio svoj NBA talenat i potom završio u Americi, gdje mu je prema svim predviđanjima i bilo mjesto. U ljeto 2019. godine odabran je kao 19. "pik" NBA drafta kada su ga uzeli San Antonio Sparsi, za koje je u dvije sezone nastupio 36 puta (5 utakmica kao starter) i 2021. otišao u Jutu.

Među "džezerima" je Šamanić takođe proveo dvije sezone, u prvoj odigrao sedam mečeva, u drugoj (2023/24) 43. Imao je ugovor na više godina, ali je u ljeto 2024. prihvatio poziv Fenerbahčea. Ipak, ni u Istanbulu se nije zadržao, već je zbog ličnih razloga otišao nazad u Hrvatsku, četiri dana prije promocije.

U decembru 2024. igrao je za Cibonu na "otvorenom" ugovoru i ta avantura takođe nije trajala dugo, jer je 30. decembra potpisao ugovor na "jednu plus jednu" godinu sa Baskonijom. Ove sezone nastupio je pet puta za velikana iz Vitorije u Evroligi, posljednji put protiv Partizana 17. oktobra i ispostavilo se da je tu bio kraj.

Nezvanično, trener je tražio da igra protiv crno-bijelih iako je bio prehlađen, pa mu se poslije dobre partije pogoršalo zdravstveno stanje?

Sada je na novom početku u Sankt Peterburgu i ostaje da se vidi koliko će trajati njegova ruska epizoda.