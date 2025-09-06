logo
"Novaka nećemo vidjeti za godinu dana": Bivši broj jedan ponovo priželjkuje kraj Đokovića

Autor Dragan Šutvić
0

Džon Mekinro prokomentarisao je igru Novaka Đokovića, a posebno se osvrnuo na potencijalni odlazak u penziju najboljeg tenisera svih vremena.

Džon Mekinro o Novaku Đokoviću Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, Screenshot/YouTube/@ESPN

Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale US opena, nakon što je od najboljeg tenisera svih vremena bio bolji Karlos Alkaraz. Ipak, Đoković je dobio priznanje za nevjerovatnu sezonu - četiri polufinala grend slem turnira, a samo su odbrana dvojica tenisera (Janik Siner i Karlos Alkaraz) bila bolja od njega. Morao je to da prizna i Džon Mekinro.

Bivši teniser, a sada analitičar i voditelj često govori o Novaku, ali ne baš u superlativu. Međutim, ovog puta i on je morao da prizna. Doduše, biranim riječima:

"On ne gubi mnogo, ali je uvijek bio dovoljno ljubazan kada se to desi. Uvijek igračima odaje priznanje", rekao je spiker ESPN.

"Imao je nevjerovatnog izazivača ispred sebe (Karlosa Alkaraza)", dodao je bivši broj 1. 

Kad je u pitanju Novakov odlazak u penziju, niko nema odgovor na to pitanje. Mekinro je dao dvosmislen odgovor, ali uz naglasak na to da bi ga iznenadilo da opstane još godinu dana na sceni.

"Ne znam, sve zavisi od njega. Na neki način, ne bi me iznenadilo da prestane. Ali bih se iznenadio da pokuša da izdrži još jednu godinu. To bi bila moja opklada."

Na kraju, Mekinro nije mogao da odoli, a da ne spomene prvog i drugog tenisera svijeta.

"On je ove godine bio treći najbolji igrač na svijetu. To je bio. Ovi momci (Janik Siner i Karlos Alkaraz) su se izdvojili. Ova dvojica - to je nevjerovatno. Koliko brzo su počeli da dominiraju igrom."

